ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
6803
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація в Україні: що зміниться найближчим часом

У парламенті розповіли перші деталі запланованих ключових змін мобілізації в Україні.

Автор публікації
Ігор Сєров
Мобілізація в Україні у 2026 році може змінитись / © ТСН

В Україні триває мобілізація, яка разом з воєнним станом була продовжена до травня 2026 року.

Сьогодні, 19 березня, у деяких Telegram-каналах з’явились повідомлення про те, що у владних кабінетах обговорюються конкретні зміни, які можуть незабаром внести у процес мобілізації. Вони стосуються тих українців, які мають бронювання та тих, хто вчинив СЗЧ.

Поінформоване джерело у Верховній Раді підтвердило в коментарі для ТСН.ua цю інформацію та розповіло деталі.

«Щодо СЗЧ: обговорюються та можуть бути запроваджені більш жорсткі механізми. Крім того, у відкритих джерелах повідомляється про приблизно 1 мільйон чоловіків, які вчасно не оновили свої дані. По відношенню до них заплановані нові заходи. Буде встановлено їхнє місцезнаходження, вони можуть бути в фокусі №1. Міністерством оборони будуть пропонуватися більш чіткі механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, ймовірно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код», — каже джерело у парламенті. І додає, що, можливо, знадобляться чергові зміни до законодавства.

Наше джерело у Верховній Раді каже, що найближчим часом може бути проведений аналіз реальної потреби оборонної промисловості у тих, хто є наразі заброньованим.

«Тобто проаналізується те, чи потрібна така кількість бронювань, яка є зараз. Якщо будуть визначені сегменти, які не будуть потребувати такої кількості, то буде скорочення. Це — спроба виявити схеми, які функціонують. Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити більш чіткий механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання є ефективним», — каже наше джерело.

Водночас упродовж останніх днів у Мережі почали з’являтися повідомлення, що, наприклад, у Києві візуально спостерігається збільшення кількості перевірок військово-облікових документів на вулицях та магістралях. Однак у Київському міському ТЦК та СП нібито частіше вручення повісток спростували.

Дата публікації
Кількість переглядів
6803
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie