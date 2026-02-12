Мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться: що повідомили у Верховній Раді

У Верховній Раді не виключають, що незабаром мобілізація в Україні зміниться. / © ТСН

Мобілізація в Україні найближчим майбутнім може зазнати певних серйозних змін — про це в коментарі для ТСН.ua повідомив член парламентського комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, коментуючи свою нещодавню заяву про необхідність комплексного підходу до проблемних питань.

«Потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одна з ключових задач, яку розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування (ТЦК) не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни», — розповів нам Федір Веніславський.

Та продовжив: «Але з іншого боку ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов’язку тими, хто може бути мобілізований. Йдеться про обов’язок прийти до ТЦК за викликом».

За словами парламентаря, тому і Міністерство оборони України зараз напрацьовує свої пропозиції.

«Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, що життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі міри, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу», — навів умовний приклад Федір Веніславський.

До цього він додав, що планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення від виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Сирський запровадив обов’язкову перевірку для мобілізованих. Нововведення має на меті перевірити якість підготовки мобілізованих перед їхнім відправленням у зону бойових дій.