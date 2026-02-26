ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація в Україні: суд виправдав чоловіка, який не прийшов до ТЦК — яка причина

У Черкасах Соснівський районний суд ухвалив рідкісний для воєнного стану виправдальний вирок у справі про ухилення від мобілізації (ст. 336 КК України). Суддя встановив, що сторона обвинувачення не змогла надати головний доказ — оригінал повістки, а медичний огляд на ВЛК був проведений із порушеннями

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Суд виправдав чоловіка за ухилення від мобілізації

Суд виправдав чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Черкасах суд виправдав чоловіка, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації. Обвинувачений, якому загрожувало до 5 років тюрми, зміг довести в суді порушення процедури призову та недбалість при оформленні доказів з боку правоохоронців та ТЦК

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкас.

Мобілізація в Україні: чому покарали чоловіка

Головним доказом у справах за ст. 336 КК України є належним чином вручена повістка (мобілізаційне розпорядження). Проте в цій справі сталося непередбачуване:

  • У протоколах ТЦК та поліції зазначено, що повістку вилучили як речовий доказ.

  • У постанові слідчого вона зафіксована як долучена до справи.

  • Але в самих матеріалах кримінального провадження, які надійшли до суду, оригіналу повістки або її завіреної копії не виявилося.

Суд наголосив: без самого документа неможливо перевірити, куди, коли і на яку саме відправку мав з’явитися чоловік. Це автоматично робить інші докази (протоколи огляду) недопустимими.

Мобілізація в Україні: як ВЛК не помітила хворобу чоловіка

Обвинувачений наполягав: він не ухилявся, а потребував лікування. У нього діагностовано контрактуру Дюпюітрена — захворювання, при якому пальці рук мимовільно згинаються до долоні і не розгинаються, що фактично унеможливлює повноцінне тримання зброї чи виконання робіт.

Незважаючи на це, ВЛК визнала його «придатним до служби у частинах забезпечення». Суд призначив власну судово-медичну експертизу, яка виявила факти:

  1. У чоловіка значне порушення функцій обох кистей.

  2. ВЛК взагалі не врахувала цілу низку інших хвороб: гіпертонію, серцеву недостатність та хронічну виразку дванадцятипалої кишки.

«Вказані захворювання можуть вплинути на визначення стану придатності до військової служби, але не були враховані під час проходження комісії 21.08.2024», - йдеться у матеріалах суду.

Мобілізація: що розповів підсудний

Чоловік заявив суду, що в день візиту до ТЦК він показував свої руки медикам і казав про потребу в операції. За його словами, йому дали підписати папери, сказавши, що це для майбутньої співбесіди після лікування. Одразу після цього він ліг у стаціонар і прооперував праву руку, розпочавши реабілітацію.

Вирок суду за ухилення від мобілізації

Суддя Соснівського районного суду, проаналізувавши всі обставини, дійшов висновку, що провина чоловіка не доведена «поза розумним сумнівом»:

  • Відсутність складу злочину: через відсутність повістки в матеріалах справи не доведено факт належного виклику.

  • Сумнівна придатність: медичний огляд було проведено поверхнево, з ігноруванням тяжких діагнозів.

Суд виправдав чоловіка за статтею 336 ККУ.

Нагадаємо, у Новгороді-Сіверському Чернігівської області до 3 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie