Суд виправдав чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Черкасах суд виправдав чоловіка, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації. Обвинувачений, якому загрожувало до 5 років тюрми, зміг довести в суді порушення процедури призову та недбалість при оформленні доказів з боку правоохоронців та ТЦК

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкас.

Мобілізація в Україні: чому покарали чоловіка

Головним доказом у справах за ст. 336 КК України є належним чином вручена повістка (мобілізаційне розпорядження). Проте в цій справі сталося непередбачуване:

У протоколах ТЦК та поліції зазначено, що повістку вилучили як речовий доказ.

У постанові слідчого вона зафіксована як долучена до справи.

Але в самих матеріалах кримінального провадження, які надійшли до суду, оригіналу повістки або її завіреної копії не виявилося.

Суд наголосив: без самого документа неможливо перевірити, куди, коли і на яку саме відправку мав з’явитися чоловік. Це автоматично робить інші докази (протоколи огляду) недопустимими.

Мобілізація в Україні: як ВЛК не помітила хворобу чоловіка

Обвинувачений наполягав: він не ухилявся, а потребував лікування. У нього діагностовано контрактуру Дюпюітрена — захворювання, при якому пальці рук мимовільно згинаються до долоні і не розгинаються, що фактично унеможливлює повноцінне тримання зброї чи виконання робіт.

Незважаючи на це, ВЛК визнала його «придатним до служби у частинах забезпечення». Суд призначив власну судово-медичну експертизу, яка виявила факти:

У чоловіка значне порушення функцій обох кистей. ВЛК взагалі не врахувала цілу низку інших хвороб: гіпертонію, серцеву недостатність та хронічну виразку дванадцятипалої кишки.

«Вказані захворювання можуть вплинути на визначення стану придатності до військової служби, але не були враховані під час проходження комісії 21.08.2024», - йдеться у матеріалах суду.

Мобілізація: що розповів підсудний

Чоловік заявив суду, що в день візиту до ТЦК він показував свої руки медикам і казав про потребу в операції. За його словами, йому дали підписати папери, сказавши, що це для майбутньої співбесіди після лікування. Одразу після цього він ліг у стаціонар і прооперував праву руку, розпочавши реабілітацію.

Вирок суду за ухилення від мобілізації

Суддя Соснівського районного суду, проаналізувавши всі обставини, дійшов висновку, що провина чоловіка не доведена «поза розумним сумнівом»:

Відсутність складу злочину: через відсутність повістки в матеріалах справи не доведено факт належного виклику.

Сумнівна придатність: медичний огляд було проведено поверхнево, з ігноруванням тяжких діагнозів.

Суд виправдав чоловіка за статтею 336 ККУ.

Нагадаємо, у Новгороді-Сіверському Чернігівської області до 3 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.