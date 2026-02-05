Мобілізація в Україні та відстрочки: Міноборони повідомило про важливі зміни

Міністерство оборони України роз’яснило нові нюанси., пов’язані із відстрочками / © ТСН

В Україні триває мобілізація, яка разом із воєнним станом були продовжені до 4 травня 2026 року. Водночас Міністерство оборони України в ці дні роз`яснило, що варто зробити тим, хто має право на відстрочку, але при цьому у додаток «Резерв+» не прийшло сповіщення про автоматичне продовження відстрочки. Як виявилось, цей нюанс жваво коментують у соцмережах під відповідним дописом оборонного відомства зокрема і ті чоловіки, які не отримали повідомлення про продовження відстрочки.

Своєю чергою, адвокати, які спеціалізуються і в питаннях мобілізаційного законодавства, не виключають, що однією з причин того, що дані про відстрочки не «підтягуються» в додатку, можуть бути проблеми з інтернет-з`єднанням через блекаути. Водночас у Міноборони зазначають, що якщо користувачеві додатка не надійшло відповідне сповіщення, це означає, що інформації у державних реєстрах недостатньо або вона застаріла.

«У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП такі заяви (про продовження відстрочки — Ред.) більше не приймають», — уточнили в оборонному відомстві.

В той же час відсутність відстрочки може стати підставою для мобілізації — про це в коментарі для ТСН.ua роз`яснила законодавчі норми адвокатка Катерина Аніщенко.

«Відсутність відстрочки є підставою для мобілізації. Якщо у людини є документи на підтвердження можливості отримати відстрочку, але вона не «підтягнулася», то в ідеальному варіанті таку людину відпустять додому з повісткою про те, у яку дату треба з`явитись. Тобто під підпис», — каже Катерина Аніщенко.

До цього вона додає, що судова практика показує: якщо у людини є право на відстрочку, але чоловік не подав відповідну заяву, то це виключно відповідальність цього чоловіка.

«Це відповідальність людини, яка не скористалась своїм правом на відстрочку», — каже вона.

Крім того, з її словами, нинішні проблеми з електропостачанням здатні напряму впливати на інтернет-зв`язок та, відповідно, на швидке оновлення інформації в електронному виигляді.

«Тому я раджу війсьовозобов`язаниим мати при собі витяг з «Резерв+» у паперовому вигляді», — каже адвокатка.

Відстрочка від мобілізації: кого додали

За офіційними даними Міноборони, тепер до механізму (автоматичного продовження) додали відстрочки для семи категорій українців: