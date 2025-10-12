Мобілізація в Україні: у “Резерв+” масово зʼявилась нова позначка — що означає і чим загрожує

Базова військова підготовка для студентів – хто має пройти БЗВП і чого чекати далі / © ТСН

Користувачі застосунку «Резерв+» почали помічати нову позначку — «Потрібно пройти БЗВП». Вона викликала занепокоєння серед українців, адже не всі розуміють, що вона означає і що з цим робити.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, кому обов’язково потрібно проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП), у яких випадках варто хвилюватися, та що робити користувачам, у яких у застосунку з’явилася така позначка.

В Україні стартувала БЗВП: що відомо

З 1 вересня 2025 року в Україні офіційно розпочалася базова загальновійськова підготовка (БЗВП).

Її проходять громадяни, які здобувають вищу освіту у закладах усіх форм власності, а також ті, хто планує вперше вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, прокуратурі чи бажає зробити це добровільно.

Навчання проводиться у спеціальних навчальних центрах Збройних сил України.

Яка мета підготовки та де вона відбувається

БЗВП запроваджена для того, щоб громадяни могли отримати військово-облікову спеціальність, а також базові військові знання та навички, необхідні для виконання обов’язку захисту держави.

Підготовка проходить на базі закладів освіти і входить до навчальних планів університетів, академій і вишів зі специфічними умовами навчання.

Хто має проходити БЗВП

Проходження базової військової підготовки є обов’язковим для чоловіків від 18 років, які визнані придатними до військової служби за станом здоров’я.

Направлення на навчання здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відповідно до списків, які подають університети.

«Відмова від проходження БЗВП для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби, є підставою для відрахування з вишу«, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Що означає позначка ВОС-999

Позначка «ВОС-999» у військовому обліку означає, що особа ще не проходила військову службу або навчальні збори й підлягає базовій військовій підготовці.

Після проходження БЗВП таким громадянам буде присвоєно іншу військово-облікову спеціальність відповідно до отриманих знань і навичок.

Що робити, якщо у «Резерв+» з’явилася позначка

Якщо у додатку «Резерв+» з’явилася відмітка ВОС-999, робити нічого не потрібно, заспокоїла адвокатка.

«Лише очікувати виклику до ТЦК та СП (можливо, через університет) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та самої базової військової підготовки», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Що таке БЗВП для студентів: коротко про головне

БЗВП — це програма військової підготовки для студентів, що інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Вона передбачає 300 академічних годин і складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров’я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військову-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Студенти, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

Чи будуть проходити БЗВП магістри та аспіранти

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для проходження БЗВП направляються придатні для цього за станом здоров’я чоловіки від 18 до 25 років. Водночас громадяни мають право самостійно обрати рік проходження БЗВП до досягнення ними 24 років.

Втім, порядком проходження БЗВП передбачено, що теоретична підготовка для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти відбувається на другому році навчання, а для здобувачів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та бакалавра — на першому році навчання.

«Як бути іншим здобувачам освіти, зокрема магістрам та аспірантам, яким не виповнилося 25 років, це питання досі не врегульовано, та потребує доопрацювання, оскільки БЗВП є обов’язковою для всіх чоловіків в віці до 25 років», — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький роз’яснив, що обов’язкова БЗВП зараз передбачена для другокурсників бакалаврату.

Ті, хто вступив у 2024 році, можуть розраховувати на те, що буде курс з посиленої військової підготовки «Основи національного спротиву». Отже, БЗВП передбачена для тих студентів, які зараз переходять на другий курс.

Тобто про проходження курсу з базової військової підготовки у магістратурі та аспірантурі не йдеться.

Чи можуть мобілізувати, якщо не пройшов БЗВП

Згідно зі ч. 5 ст. 23 Закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли БЗВП чи базову військову службу.

«Це означає, що всі чоловіки віком від 18-25 років, які не пройшли БЗВП та які не мають підстав для відстрочки, можуть бути мобілізовані«, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Але, за словами адвокатки, якщо, наприклад, студент денної або дуальної форми навчання не порушує послідовність отримання освіти за відповідними даними з ЄДЕБО, при цьому не пройшов БЗВП, за ним відстрочка має зберігатися на весь період навчання (за абз.1 ч. 3 ст. 23 Закону про мобілізацію).

«А також він не може бути відрахований з ВНЗ, принаймні згідно з нормами законодавства, які є чинними на сьогодні, попри заяви Міноборони», — розповіла ТСН.ua адвокатка.