Мобілізація в Україні: з 2026 року зміняться правила бронювання працівників — хто втратить відстрочку

Бронювання під пі час мобілізації в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні з 2026 року зміняться правила бронювання під час мобілізації. Підприємства зможуть бронювати працівників лише за умови за середньої зарплати від 21,6 тисяч гривень. Наразі цей показник менший.

Хто саме може втратити бронювання та які деталі передбачають нові правила мобілізації — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто може втратити бронювання з 1 січня

З 1 січня 2026 року планується підвищення вимог до рівня заробітної плати для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Реклама

Якщо зараз необхідно забезпечувати щонайменше 20 тисяч гривень на місяць, то новий поріг становитиме 21,6 тисяч гривень.

«Правилами бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачається, що для бронювання військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливих підприємствах, нарахована заробітна плата в кожному місяці останнього звітного періоду (кварталу) має бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5», — пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua.

Що змінилося в правилах бронювання і до чого тут держбюджет

В кінці кожного року Верховна Рада приймає бюджет на наступний рік, за яким також встановлюється мінімальний розмір заробітної плати.

Так, відповідно до проєкту держбюджету на наступний рік, мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні 8 647 грн. Це означає, що для збереження можливості бронювання своїх військовозобов’язаних працівників, підприємства повинні виплачувати їм щонайменше:

Реклама

8 647 грн × 2,5 = 21 617,5 грн на місяць.

«Отже, критично важливі підприємства мають утримати такий розмір заробітної плати для своїх військовозобов’язаних працівників аби не втратити право на бронювання на весь період дії мобілізації», — зазначила Марина Бекало.

У разі порушення цієї вимоги компанія втратить право на бронювання, відповідно її співробітники — втратять відстрочку від мобілізації.

Що варто знати про бюджетні плани на 2026 рік

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня підготував законопроєкт про Державний бюджет 2026 року та передав його на затвердження Верховній Раді.

Реклама

У держбюджеті на наступний рік передбачено зростання зарплат, пенсій та безоплатне харчування для школярів. Також вперше закладено курс євро до гривні.

ТСН.ua зібрав головне, що варто знати про новий бюджет України на 2026 рік.