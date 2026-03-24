Мобілізація в Україні

В Україні відомо щонайменше про сім випадків, коли жінок без жодних підстав оголошували в розшук територіальні центри комплектування (ТЦК СП) під час мобілізації.

Про це повідомив воєнний кореспондент Єгор Логінов. Він зазначив, що спочатку ситуацію сприймали як поодинокий бюрократичний збій.

Однак після публічного розголосу до киянки Ірини, історія якої стала відомою кілька днів тому, почали звертатися інші жінки з аналогічними випадками.

Жінок в Україні помилково ставлять на військовий облік: що відомо

За словами воєнкора, жінку внесли до військового обліку без її згоди, приписали проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), якої насправді не було, оголосили в розшук і призначили штраф. Штраф згодом скасували, однак з військового обліку її так і не зняли — тепер справа може дійти до суду.

«Наразі будь-яку жінку в Україні можуть зробити військовозобов’язаною в обхід законних процедур, приписати проходження ВЛК, якого не було, оголосити в розшук і призначити штраф. Виявляється, незаконно поставити жінок на облік можна, а зняти — ні. Таких випадків вже 7, це ті, хто звернувся після публікації», — написав Логінов у Facebook.

Яких жінок ставлять на військовий облік в Україні

В Україні обов’язковому військовому обліку підлягає лише одна категорія жінок — ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

Як пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua, закон чітко визначає ці правила.

«Підлягають взяттю на військовий облік придатні за станом здоров’я жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність», — зазначає вона.

Водночас жінки інших професій можуть стати на військовий облік лише добровільно.

«Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік виключно за їхнім бажанням», — пояснює адвокатка.

До таких професій належать, зокрема:

юристи

психологи

ветеринари

бухгалтери

програмісти

працівниці банківської системи

секретарі

фотографи

інші спеціалісти

При цьому уряд передбачив перехідний період.

«Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року», — наголошує Марина Бекало.

Чи дійсно зняти жінку з військового обліку неможливо

Закон визначає підстави для зняття або виключення з військового обліку, однак окремої процедури для випадків помилкового внесення до реєстру наразі немає.

«У разі помилкового чи незаконного взяття на військовий облік механізму для зняття або виключення з обліку законодавство не передбачає», — пояснює адвокатка.

Водночас, за словами Марини Бекало, вихід із ситуації все ж існує.

«Моя рекомендація жінкам, яких незаконно було взято на військовий облік, — звертатися до Міністерства оборони України з письмовою вимогою про видалення відомостей з державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Оскільки Міноборони є держателем вказаного реєстру, вони мають технічну можливість (механічно) здійснити видалення цих даних з реєстру», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Які наслідки можуть бути для жінки: штрафи, розшук і суд

Наслідки залежать від того, чи підлягає жінка обов’язковому військовому обліку.

«Якщо жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, не стануть на військовий облік, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності», — пояснює адвокатка.

У такому разі передбачений штраф:

«За порушення правил військового обліку штраф становить 17 тисяч гривень».

Крім того, за словами адвокатки, таких жінок можуть, примусово доставити до ТЦК, оголосити в розшук, притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки вони є військовозобов’язаними особами.

Водночас для інших жінок діють інші правила.

«Всі інші жінки, які не мають медичної або фармацевтичної освіти, не підлягають примусовому взяттю на військовий облік і не можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку», — наголошує Марина Бекало.

У разі відкриття адміністративної справи жінка має право оскаржити такі дії ТЦК у суді.