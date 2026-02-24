Мобілізація в Україні зміниться докорінно: чого чекати від 1 березня

У березні мобілізація в Україні може суттєво змінитись. / © ТСН

Мобілізація в Україні суттєво зміниться, і ці зміни можуть розпочатись вже незабаром — у березні. Щодо цього останніми днями українські посадовці висловилися двічі.

Так, наприклад, міністр оборони України Михайло Федоров у своєму дописі в Telegram повідомив наступне: «Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни».

Як розповіли ТСН.ua наші джерела у парламенті, за даними депутатів, міністр оборони спочатку планує презентувати пакет мобілізаційних змін президентові України Володимиру Зеленському, а далі дати їм хід.

За даними парламенту, скоріш за все, старт цих змін буде запланований на березень.

Наприклад, парламентарка Анна Скороход також днями повідомила, що тих, хто ухиляється від мобілізації, хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти.

«Вже в березні відповідні законопроєкти будуть розглядати», — написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

Водночас інші народні депутати кажуть, що саме про нові законопроєкти поки нічого не чули, але знають про те, що міністерство оборони дійсно готує пропозиції, які будуть обговорювати на комітеті у парламенті.

В той же час декілька народних депутатів, які неодноразово коментували мобілізаційні процеси, з різних причин відмовилися прокоментували зміни, що заплановані Міністерством оборони. Так, у пресслужбі керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії нам повідомили, що коментування не буде. Утрималась від коментаря і нардепка Мар’яна Безугла.

Нардеп Олексій Гончаренко, який неодноразово коментував мобілізацію, про заплановані Міністерством оборони зміни висловив нам таку свою думку: «Це питання є супернагальним. Це факт. Те, що давно пора — це факт, але про те, що конкретно планується — я не в курсі».

Мобілізація в Україні від 1 березня: що може змінитись

Що саме може змінитись в мобілізації-2026 — про це в коментарі для ТСН.ua розповів голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного парламентського комітету Федір Веніславський.

«Президент поставив задачу. Головна задача — припинити «бусифікацію», щоб всі процедури відбувалися у рамках закону і відповідно до забезпечення прав людини. Комітет (з питань нацбезпеки, оборони та розвідки — Ред.) тримає це на контролі, ми реагуємо на всі факти «бусифікації». Для нас принципово важливо, щоб будь-яких порушень під час процесу мобілізації не було апріорі», — каже Веніславський.

Одночасно з цим у парламенті кажуть, що «не буває пряника без кнута», натякуючи на те, що зміни у мобілізації будуть різноманітними.

Своєю чергою, у Міністерстві оборони України нам повідомили, що готується пакет реформ, деталі якого будуть оприлюднені публічно після погоджень на необхідних рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що за словами Валерія Залужного, традиційний підхід до мобілізації себе вичерпав. Валерій Залужний наголосив, що модель розміну людських життів на тактичні успіхи остаточно застаріла.





