Мобілізація взимку: чи переглянуть перелік відстрочок та бронювань

У Верховні Раді повідомили, чи планується найближчим часом перегляд категорій чоловіків, які мають відстрочки та бронювання / © ТСН

За декілька тижнів в Росії стартуватиме цілорічний призов, що за оцінками окремих українських військових експертів створить нові виклики на фронті для ЗСУ та опосередковано може вплинути на темпи мобілізації в Україні. Водночас українці все частіше задаються питаннями про те, а чи не буде посилена мобілізація у вигляді скорочення переліку категорій заброньованих осіб та переліку категорій тих, хто має відстрочку.



Які зміни у мобілізації можливі та що поки залишиться без корегувань — про це в коментарі для ТСН.ua висловили своє бачення ситуації представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський та військові експерти.

Наприклад, військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що з огляду на поточну ситуацію на фронті не завадило б все таки за кожної можливості перевіряти доцільність бронювання певних категорій чоловіків.

«Бронювання треба перевіряти постійно»

«У нас вистачає тих, хто ухиляється, не кажучи вже про СЗЧ. Неприпустимо те, що певна кількість людей підтримують це. Але разом з тим, є люди таких професій, які необхідні в тилу. Під такий шумок є і люди, які оформлюють безпідставно бронювання. Тому бронювання треба перевіряти постійно», — висловлює свою думку Гетьман.

Крім того, спираючись на відому йому статистику, він каже, що ситуація з мобілізацією в Україні покращились. Принаймі станом на жовтень поточного року.

«Називати цифри я не маю права, але план виконаний. На декілька відсотків навіть перевиконаний. Критичної ситуації не має, але, звісно, людей треба більше», — каже він.

До цього додає, що цілорічний призов строковиків у Росії може свідчити про те, що цими парубками окупанти намагатимуться замінити контратників, які перебувають в тилу.

«А контрактники поїдуть на лінію фронту. Це перше. А друге наступне: переконати строковика підписати контракт набагато простіше, ніж людину з вулиці. Та кількість людей, яка зараз є у росіян на лінії фронту, не дає досягнути бажаних успіхів. Тому РФ буде шукати різні шляхи. Які знайдуть — побачимо», — каже аналітик.

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов на питання про ймовірність скорочення переліку категорій, які мають відстрочку або бронювання, відповів так: «Варто чи не варто скорочувати перелік — є чинне законодавство, яке передбачає перелік категорій. Я є прихильником думки про те, що питання призову на військову службу за мобілізацією має відпрацьовуватись у такий спосіб: малими зусиллями досягати максимальних результатів».

Він вважає, що велика кількість особового складу не є повним вирішенням ситуації на полі бою.

«Якщо навіть ми мобілізуємо таку кількість особового складу, як росіяни, то виникає відкрите питання: а чи маємо ми достатню кількість озброєння, військової техніки у відповідних бойових підрозділах. Останнім часом з’являлось багато відомостей про те, що бойові частини мають серйозний некомплект. Якщо набирати громадян і одразу відправляти їх в бій, то тоді треба визнати, що вони будуть приречені. Має бути системна робота, спрямована на підготовку, забезпечення. Я думаю, що це є єдиний раціональний варіант», — каже Селезньов.

Та додає, що за допомогою цілорічного призову стрковиків Росія створює непогану базу для поповнення свого війська.

«Росія шукає і інші джерела. Йдеться про найманців з Азії, Африки, країн Близького Сходу. Є варіант, що чисельність призовного контингенту, який вливається в російську армію в рамках різних державних проєктів може збільшитись. Це призведе до ефекту накопичення.

Що кажуть про бронювання і відстрочки у Верховній Раді

У парламенті представники профільного оборонного комітету спростовують те, що найближчим часом на офіційному рівні буде переглядатись будь-яка категорія чоловіків, для яких зараз передбачається відстрочка.

«Для того, щоб ставити питання про скорочення кількості тих громадян України, військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку або на бронювання, необхідно внести зміни до закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, про військовий обов’язок, військову службу. Наразі жодних ініціатив, які були б спрямовані на вирішення цих питань, в парламенті немає. Ні від народних депутатів, ні від уряду, ні від президента. Тому поки обговорювати немає чого. Якщо законодавчих ініціатив немає, то це означає, що протягом найближчих місяців це точно не буде розглядатись», — сказав в коментарі для ТСН.ua представник комітету Федір Веніславський.

Про те, як вплине цілорічний призов у Росії на війну в Україні, він відповів так: «Я думаю, що це жодним чином не вплине. Росія дуже рідко використовує строковиків у бойових діях. У росіян розпочинаються проблеми, незважаючи на великі матеріальні стимули укладати контракти. Це за даними наших розвідок. Ресурс ще є, але, скажімо так, на даний момент говорити про те, що це якимось чином вплине на ситуацію — підстав немає».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи можуть заброньованого призвати у відпустці. На це питання відповіла адвокатка Марина Бекало.