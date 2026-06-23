Мобілізація з 1 липня: що чекає на тих, хто у розшуку ТЦК

Щодо чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть задіяти нові заходи впливу / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, і одним із найближчих нововведень може стати зменшення кількості тих чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК — про це у коментарі для ТСН.ua повідомили одразу низка народних депутатів, обізнаних про наміри посадовців Міністерства оборони України. Тобто на таку категорію чоловіків держава може звернути особливу увагу.

«Нам було повідомлено, що проводиметься робота, направлена на зменшення кількості таких чоловіків, котрі не служать станом на зараз. Але які саме алгоритми будуть задіяні — про це в парламенті нам поки не звітували. Очікуємо, що ці пропозиції можуть бути озвучені найближчим часом», — повідомив у коментарі для ТСН.ua один із парламентарів.

Як уточнила ще одна з парламентарок, яка неодноразово публічно висловлювалась про хід мобілізації в Україні, за її даними, ці нововведення, пов’язані з розшуком, будуть будуватися зокрема на масиві інформації про чоловіків віком від 18 до 60 років, що міститься у всіх державних реєстрах.

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«Але сам алгоритм поки офіційно — закрита інформація, яка не підлягає розголошенню», — уточнила парламентарка.

Мобілізація в Україні: як можуть обмежити порушників

Як відомо, нещодавно у Верховній Раді висловлювались, що порушників мобілізаційного законодавства можуть розшукувати по аналогії з тими, хто не сплачує аліменти.

Щодо неплатників аліментів, за словами адвокатки Катерини Аніщенко, в Україні запроваджують наступні санкції: «Якщо особа, яка має аліментну заборгованість, але, наприклад, не працює, то її можуть обмежити у праві керування транспортом, володіти зброєю. Якщо особа порушила обмеження і керує транспортом, то автівку можуть направити на штрафмайданчик. Якщо особа має тримісячну заборгованість, то дані такої людини вносять у реєстр боржників».

За її словами, якщо особа працевлаштована, але має заборгованість, то аліменти утримуються із заробітної плати.

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За даними юристів, внесення особи до Єдиного реєстру боржників має і такий наслідок, як блокування банківського рахунку до тих пір, поки боржник не погасить заборгованість по сплаті аліментів та певної суми виконавчого збору.

Чи будуть змінювати правила затримання порушників під час мобілізації

Станом на зараз у Верховній Раді на стадії ознайомлення перебуває окремий законопроєкт, за номером 15076, у якому викладені пропозиції поводження із військовозобов’язаними під час перевірок документів.

Проєкт закону передбачає, що представникам ТЦК та поліцейським можуть заборонити неправомірно затримувати громадян, безпідставно застосовувати фізичну силу або спецзасоби під час вручення повісток і перевірки документів.

«Поки на комітеті у парламенті він не розглядався. Зараз дивляться на те, як буде реалізована ідея щодо військово-облікових документів», — повідомив нам автор законопроєкту, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко.

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До цього він додав, що, на його думку, є 8 вузлів критичних питань, пов’язаних із мобілізацією.

«У Міноборони шукають правильну модель роботи, щоб були захищені права, щоб відбувалися якісні мобілізаційні процеси. Але все це — у процесі глибинного опрацювання», — каже Гривко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих. Міністр оборони повідомив, що держава має змінити підхід до роботи пунктів, які безпосередньо приймають військовозобов’язаних.

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