Мобілізація за головкома Драпатого: що може змінитись завтра

У парламенті спрогнозували, як може змінитися мобілізація за нового головнокомандувача / © ТСН

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Після ключових змін у вищому військовому керівництві України, протягом останньої доби, тисячі українців почали жвавіше обговорювати у соцмережах тему мобілізації та те, якою вона може стати за каденції нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та нового начальника Генштаба ЗСУ Ігоря Скибюка.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua парламентарка, представниця оборонного комітету Верховної Ради Ірина Фриз, яка зазвичай коментує зокрема і тему мобілізації, є певні сподівання щодо низки змін.

Нагадаємо, починаючи з весни-2026, у Верховній Раді розповідали, що Міноборони України готує ключові зміни мобілізації, але зараз змінилось керівництво відомства і тепер багато громадян ставлять питання про те, якою буде мобілізація вже за нового керівництва.

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«Ми пам’ятаємо, що свого часу Михайло Драпатий подавав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ через безлад, який відбувався (він подавав такий рапорт після того, як на одному з полігонів стався приліт, внаслідок чого загинули 12 військовослужбовців, декілька десятків зазнали поранень — Ред). Я сподіваюсь, що перебування Михайла Драпатого на посаді головнокомандувача і володіння всією інформацією щодо проблем ТЦК, можливо, посприяє тому, що буде розпочата реформа структури. Це може бути переведення ТЦК у більш цифровий формат, щоб вони у першу чергу займалися веденням реєстра. Про це йшлося у презентації реформи за каденції Михайла Федорова на посаді міністра оборони», — розповіла нам Ірина Фриз.

За її словами, до процесу мобілізації мають більше бути залученими органи місцевого самоврядування.

«Тим більше, законом все це визначається», — уточнює вона.

Та продовжує: «Раніше лунали пропозиції та бажання їх розглянути щодо наступного: вивести ТЦК з-під підпорядкування Сухопутних військ. Та підпорядкувати їх Міністерству оборони. З моєї точки зору, це — напівкрок і він поки що не реалізований. Подивимось. Від цього залежатиме те, наскільки ми припинимо дискредитацію військових, які для виконання показників ТЦК беруть участь у зокрема у заходах, які всі ми бачимо, порушують права людини».

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Ірина Фриз не виключає, що напрацювання команди Михайла Федорова щодо мобілізації можуть знадобитись його наступникові.

«Хто знає, можливо, це буде знову команда Федорова. Станом на зараз у мене немає райдужних сподівань, що зміни відбудуться швидко. Зараз через всю перетрубацію та колотнечу ми втрачаємо час. Але є певна рамка, яку треба законодавчо запустити», — каже Ірина Фриз.

При цьому зазначає, що вуличне оповіщення має дещо змінити формат.

«Воно повинно бути мінімізовано до перевірки документів патрулями поліції. Цього буде більше, ніж достатньо. Якщо у людини немає оновлення в додатку «Резерв+», або «Резерв+» не встановлений, а згідно їхньої бази людина перебуває або у розшуку, або порушила законодавство про оновлення даних, то такий громадянин може бути доставлений до ТЦК для встановлення всіх обставин. Не потрібно у людей забирати телефони, не потрібно принижувати, не потрібно затримувати у протиправний спосіб. Достатньо визначити законодавчу рамку, щоб поліція мала можливість аргументувати факт затримання людини, якщо остання порушила законодавство. Не потрібно сюди втягувати військових. Дискредитація військових — це моральний злочин проти людей, які боронять державу під час війни».

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Своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко, який стежить за мобілізаційними процесами, каже, що поки що не володіє подробицями щодо концепції нового головнокомандувача, але висловився щодо власного бачення реформи цих процесів: «Треба ліквідувати систему ТЦК та створити цивільні центри рекрутингу, треба перейти на мобілізацію на основі мотивації, а не за рахунок примусу».

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