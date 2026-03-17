Мобілізація засуджених жінок: військовий відверто розповів, чи хочуть вони воювати

Інструктор штурмового батальйону з позивним «Чорний» розповів, що в Україні засуджені жінки охоче мобілізовуються до ЗСУ.

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військовий зазначив, що засуджені жінки охоче вступають до лав Збройних сил України. В його підрозділі вони є пілотами дронів.

Він зазначив, що на фронті воюють засуджені дівчата, яким 19 років. «Чорний» додав, що ці жінки потрапили до колонії через різні випадки: хтось через кохання, хтось — через наркотики.

«Зараз ми набрали також засуджених. Із засуджених жінок ми набрали роту, які у нас пілоти», — сказав він.

