Мобілізація засуджених жінок: військовий відверто розповів, чи хочуть вони воювати

В Україні на фронті все частіше воюють засуджені жінки. Військовий інструктор розповів, що вони охоче долучаються до ЗСУ.

Марія Бойко
"Чорний"

«Чорний» / © ТСН

Інструктор штурмового батальйону з позивним «Чорний» розповів, що в Україні засуджені жінки охоче мобілізовуються до ЗСУ.

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військовий зазначив, що засуджені жінки охоче вступають до лав Збройних сил України. В його підрозділі вони є пілотами дронів.

Він зазначив, що на фронті воюють засуджені дівчата, яким 19 років. «Чорний» додав, що ці жінки потрапили до колонії через різні випадки: хтось через кохання, хтось — через наркотики.

«Зараз ми набрали також засуджених. Із засуджених жінок ми набрали роту, які у нас пілоти», — сказав він.

Раніше ТСН розповідала історії засуджених жінок, які вирішили приєднатися до ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «За 115 статтею може піти в армію. Це вбивство. Можна», — Інструктор про жіночий спецконтингет

