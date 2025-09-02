Мобілізація жінок в Україні: хто може вступити в ЗСУ та чи можна звільнитися зі служби

Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Обов’язковому призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас жінки можуть проходити військову службу добровільно — за контрактом.

Сайт ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало розповідає, хто може служити, на яких умовах та яке грошове забезпечення можуть отримувати жінки.

Як жінкам вступити в ЗСУ

За чинним законодавством проходження жінками військової служби в Україні є виключно добровільним.

Якщо жінка виявила бажання служити у війську, їй необхідно стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності, отримати військово-облікову спеціальність відповідно до своєї цивільної професії та укласти контракт на проходження військової служби.

Хто може підписати контракт

Підписати контракт на проходження військової служби можуть як громадянки України, так і іноземці або особи без громадянства віком від 18 років.

Види контрактів та строки служби

Під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється на час до оголошення рішення про демобілізацію.

Крім цього, відповідно до законодавства, контракт може укладатися на такі строки:

Види контрактів та строки служби / © Міноборони України

Як жінка може звільнитись з ЗСУ

Адвокатка Марина Бекало зазначила, що жінки, які добровільно проходять військову службу за контрактом під час мобілізації мають право звільнитися зі служби за таких підстав:

За віком: разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі

За станом здоров’я: непридатність до військової служби, інвалідність, вагітність

За сімейними обставинами: наявність дитини до 18 років, декретна відпустка до досягнення дитиною трьох років, або шести років за медичними показаннями, наявність хворої дитини, батьків або чоловіка з інвалідністю І або ІІ групи

Звільнення з полону

«А також іншими обставинами, які передбачені законодавством. Вони є загальними нарівні з чоловіками військовослужбовцями», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Яку зарплату отримують жінки в ЗСУ

Згідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

«При цьому статтею гарантовано дотримання законодавства з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі. Це означає, що жінка має такі ж саме права, включаючи і права на оплату грошового забезпечення та інших доплат, пільг, компенсацій тощо, нарівні з чоловіками», — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Рівень грошового забезпечення мобілізованих та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом не відрізняються. Однак військовослужбовцям, які укладають контракт вперше, держава гарантовано виплачує одноразову грошову виплату. Її розмір у 2025 році становить:

24 224 грн для рядового складу

27 252 грн для сержантського і старшинського складу

30 280 грн для офіцерського складу

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ складається із сукупності кількох платежей: основних (посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років) додаткових і одноразових виплат.

Мінімальна зарплата (грошове забезпечення) зараз становить 20 130 грн на місяць.

Оклад у ЗСУ залежить від великої кількості факторів: посада, військове звання, тривалість, інтенсивність та умови військової служби, кваліфікація, наявність наукових ступенів, вченого звання, почесного звання.

Бійцям, які займаються всебічним забезпеченням угруповань Сил оборони у зонах бойових дій, нараховують додатково 30 тисяч гривень.

У разі виконання спеціальних бойових операцій безпосередньо на передовій доплата становить 100 тисяч гривень. Це не враховує базового окладу, тож фактичне грошове забезпечення виходить ще вищим.

Окрім цього, військовим передбачена разова премія у 70 тисяч гривень за кожні 30 діб сумарного перебування на передовій.

Чи можлива примусова мобілізація жінок в Україні

Адвокатка зазначила, що на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби. Чи може це змінитися з часом — звісно може, пояснює Марина Бекало.

«Враховуючи, що людський ресурс в армії втрачається кожного дня. І якщо потреба в мобілізації жінок буде дійсно обгрунтованою. За Конституцією, захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України. Тому такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору», — зазначила адвокатка.

Для введення обов’язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу, до п. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровані подібні законопроєкти.

Мобілізація жінок старше 60 років

Нагадаємо, чоловіки і жінки старше 60 років також можуть служити у Збройних силах України за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон № 4467-IX. Які умови контракту 60+ і що потрібно, щоб його укласти — читайте в цьому матеріалі ТСН.ua.