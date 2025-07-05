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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати 2025 року — адвокатка пояснила

На яких умовах жінки в Україні проходять військову службу.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

Російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації. Кого можуть призвати 2025 року та на яких умовах жінки в Україні проходять військову службу — у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Мобілізація жінок в Україні: що каже закон

За чинним законодавством проходження жінками військової служби є виключно добровільним.

«У разі, якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) на визначення ступеня придатності до військової служби та отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою нею цивільною професією, і зрештою підписати контракт на проходження військової служби». — пояснила Марина Бекало.

Жінки в такому разі виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, з дотриманням законодавства з питань охорони материнства та дитинства, також заборони дискримінації за ознакою статі.

«Отже, на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби», — підкреслила адвокатка.

Кого можуть мобілізувати 2025 року

Чи може це змінитися з часом — звісно може, пояснює Марина Бекало.

«Враховуючи що людський ресурс в армії втрачається кожного дня. І якщо потреба в мобілізації жінок буде дійсно обгрунтованою. За Конституцією, захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України. Тому такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору», — каже адвокатка.

Для введення обов’язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу до п. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками.

Поки що у Верховній Раді не зареєстровані подібні законопроєкти.

«Якщо ми подивимося на ситуацію більш ширше, то примусова мобілізація жінок не тільки викличе шалений спротив з боку суспільства, але й приведе до ще більшого відтоку жінок з дітьми з України, які ще залишаються в країні, та ще посилення демографічної кризи як тільки з’являться відповідні законопроєкти. Отже, ймовірно влада не піде на такі радикальні зміни», — вважає Марина Бекало.

Нагадаємо, у серпні 2025 в Україні розпочнеться проходження жінками базової загальновійськової підготовки — вона є добровільною.

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