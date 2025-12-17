Мобілізація змінюється: які дані про всіх чоловіків отримає Міноборони

В Україні змінюють порядок взяття чоловіків на військовий облік / © ТСН

В Україні триває мобілізація, і найближчим часом у цей процес планують внести окремі зміни.

Днями Кабмін ухвалив постанову №1632, після чого в Україні стартував експериментальний проєкт з автоматичного взяття на військовий облік чоловіків з українським громадянством віком від 18 до 60 років. Цей документ міститься на офіційному сайті Кабінету міністрів. Зазначається, що постановою затверджено порядок реалізації цього проєкту.

Офіційні відомості із постанови узагальнив народний депутат Олександр Федієнко. У дописі у своєму Telegram-каналі він зокрема написав: «Людину ставлять на облік без медогляду, лише на підставі віку і факту відсутності попереднього обліку. Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно. Держава запускає автоматичний військовий облік чоловіків 18–60 років через реєстри, без ВЛК і без особистої участі, включно з тими, хто за кордоном».

У першому пункті кабмінівського Порядку вказується, що він (цей Порядок — Ред.) «визначає механізм взяття на військовий облік без проходження медичного огляду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не перебувають та не перебували на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства) згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі тих, які перебувають за межами України».

Метою цього нововведення Кабмін називає формування актуальних відомостей для забезпечення нацбезпеки та оборони країни.

Військовий облік: звідки візьмуть інформацію про всіх чоловіків

За даними Кабміна, чоловіки віком від 18 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку, беруться на нього (військовий облік) на підставі відомостей, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Єдиним державним демографічним реєстром, відомчою інформаційною системою державної міграційної служби, іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і на питаннях мобілізаційного законодавства, в коментарі для ТСН.ua не виключає, що в цьому процесі може бути задіяний також і державний реєстр актів цивільного стану.

«В ньому міститься інформація про громадян. Інформацію про громадян ДРАЦСи почали оцифровувати десь у 2000 році, тому ті, кому 25 років та більше — інформація про них точно є в цифровому форматі», — каже Сімутін та не виключає, що державні органи за бажанням можуть з’ясувати навіть інформацію про батьків певної особи.

Крім того, у жовтні цього року народний депутат Руслан Горбенко у коментарі для ТСН.ua повідомляв, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть отримати доступ до баз податкової служби, після чого, відповідно, збільшиться база військовозобов’язаних.

Військовий облік в Україні: які дані отримає Міноборони з реєстрів

Про це Кабмін повідомляє наступне:

Відцифрований образ обличчя особи

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Місце народження

Стать

Місце проживання

Реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії)

Відомості про громадянство

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України)

Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну ВЛК не потрібна для взяття на військовий облік: нюанси

Адвокат Роман Сімутін зазначає, що взяття на облік без проходження ВЛК він розцінює як позитивний нюанс нововведення.

«Це навпаки нормально», — каже він і зазначає, що раніше, у мирні часи, була практика взяття на військовий облік без проходження медичної комісії.

При цьому юристи наголошують, що військовий облік і мобілізація, хоч і пов’язані між собою процеси в сучасних умовах, але юридично відокремлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що українці автоматично отримуватимуть статус призовника. За даними Міноборони, це зменшить бюрократію.





