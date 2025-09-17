Мобілізацію в Україні можуть посилити до максимуму: експерт назвав ймовірний сценарій

В Україні можуть посилити мобілізацію / © ТСН

Реклама

Днями президент України Володимир Зеленський у закритому форматі провів зустріч із фракцією «Слуга народа», де не виключив, що можуть бути прийняті важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться.

Один з парламентарів, який був присутнім на цій зустрічі, розповів для ТСН.ua деталі.

«Тут треба розуміти контекст. Мною це було сприйнято так: фронт тримається майже 4 роки. І поки він тримається, амбіції, який ставить перед собою Путін вони нездійснені станом на сьогодні. Але якщо сил на фронті не буде вистачати, то фронт може не витримати. Якщо фронт не витримає, то, звісно, можливо, прийдеться приймати якісь рішення», — пояснює своє сприйняття виступу президента парламентар.

Реклама

Натякають на мобілізацію

Співрозмовник ТСН.ua не виключає, що важкі рішення можуть бути пов’язані із мобілізацією.

«Окремі депутати з інших фракцій кажуть та нібито наполягають на тому, що не треба мобілізовувати, а треба демобілізовувати. Але президент проявив впевненість у тому, що ми зараз йдемо правильно, що фронт тримається, перемога буде точно за Україною і абсолютно точно ніхто не збирається втрачати наші території. Ми будемо стояти стільки, на скільки вистачить сил. Президент наполіг на тому, що всі територіальні питання, всі можливі домовленості має ратифікувовувати Верховна Рада. Ніхто нікого не буде примушувати, Верховна Рада може це не ратифікувати. І на цьому крапка», — каже парламентар.

Чи відбудуться парламентські вибори

Крім того, за словами парламентаря, на зустрічі підіймалося питання про парламентські вибори.

«Це було фактично першим питанням. Президент наполягає на тому, що вибори будуть після завершення війни. Звертаючись до депутатів, президент сказав, що якщо ви, депутати, дуже хочете виборів, якщо є втомлені, то у такому випадку справа народних депутатів або написати якісний законопроєкт про вибори під час воєнного стану, або новий кодекс про вибори. Та додав, що він не бачить такої можливості, коли військові, які перебувають в окопах, зможуть голосувати, не бачить можливості того, як буде голосувати величезна кількість українців, які перебувають за кордоном. Це його стала позиція», — каже депутат.

Реклама

До цього парламентар додає, що на його особисту думку, війна триватиме мінімум рік.

«Якщо в Росії станеться економічний колапс, то Путіну війна буде потрібна більше, ніж зараз. Путін може оголосити мобілізацію, назвати цю війну «священною», — каже депутат.

Резюмуючи, про своїх окремих колег у Верховній Раді парламентар каже наступне: «Є депутати, яким важко, які втомилися бути депутатами. Не знаю, через що вони так втомилися. До речі, сьогодні, 17 вересня, депутати працювали лише одну годину. Це ганьба. Військові воюють і не втомлюються, а вони втомилися… Є навіть депутати, які готуються до виборів ще з 2019 року, це ті, які вважали, що ми попрацюємо не більше року».

Якими можуть бути «важкі рішення»

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua припустив, що «важкими рішеннями» може бути посилення мобілізації.

Реклама

«Дуже проста відповідь: посилення мобілізації. Це перше і головне. Друге: концентрація всіх ресурсів на питаннях оборони. Відповідно, замороження деяких соціальних, економічних програм. Але головне — посилення мобілізації. До якого рівня — питання делікатне. Думаю, масштаби мобілізації можуть бути посилені у декілька разів», — впевнений Фесенко.

Щодо новин про ймовірність територіальних поступок, Фесенко каже наступне: «Якщо йдеться про визнання окупованих територій російськими, то ми на це не можемо погоджуватися. Такий варіант може бути у разі повного програшу війни. Якщо йдеться про те, що ми погоджуємося на припинення вогню вздовж лінії фронту, але при цьому не визнаємо ці території російськими — для нас це варіант. Де-факто ми погоджуємося, що втратили ці території, а де-юре визнавати не будемо».

На питання про те, у якій перспективі в Україні можливі парламентські вибори, Фесенко відповів так: «Є проста відповідь. Є депутати, які втомилися. Це власна думка депутатів про те, що, мовляв, ще трохи і будуть вибори. Ні! Такі депутати, м’яко кажучи, не дуже компетентні люди. Якщо раптом найближчими місяцями відновляться мирні переговори, яких зараз і близько немає, якщо буде припинення вогню, певний час буде діяти режим воєнного стану. Має бути стале припинення вогню, тому як ніхто не впевнений у тому, скільки буде працювати вся ця процедура. Півтора-два-три місяці після цього буде працювати режим воєнного стану».

Крім того, Фесенко підкреслює, що для проведення виборів будуть потрібні зміни у законодавстві та гроші безпосередньо на самі вибори.

Реклама

«Експерти кажуть, що потрібно приблизно півроку від моменту припинення вогню. Наприклад, якщо в лютому буде скасований воєнний стан, то вибори можуть відбутися не раніше травня. Не раніше. Це в ідеальному варіанті, якщо війна припиниться до кінця року. Тому я вкрай скептично ставлюся до тих, хто каже про парламентські вибори найближчим часом», — каже Фесенко.

Раніше повідомлялось про те, що у Раді закликали хлопців 18-22 років готувати до війни і не випускати за кордон.



