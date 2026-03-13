Мобілізацію в Україні планують суттєво змінити: що хочуть заборонити на вулицях

В Україні пропонують суттєво змінити мобілізацію, нардеп зареєстрував законопроєкт / © ТСН

В Україні триває мобілізація, і останню запропонували кардинально змінити за допомогою суттєвого коригування процесу оповіщення військовозобов’язаних.

Одне із нововведень, яке пропонується — заборонити військовослужбовцям ТЦК та поліцейським неправомірно затримувати військовозобов’язаних.

Відповідний законопроєкт у Верховній Раді вже зареєстрував народний депутат від монобільшості Сергій Гривко. Станом на сьогодні, 13 березня, документ направлено на розгляд парламентського комітету.

Як пропонують змінити мобілізацію в Україні

У пояснювальній записці та порівняльній таблиці до законопроєкту 15076 від 12 березня 2026 року, тексти яких також оприлюднені на офіційному сайті Верховної Ради, перераховані запропоновані нововведення.

Головні запропоновані зміни мобілізації:

Під час перевірки військово-облікових документів та вручення повісток про виклик представники ТЦК а також поліцейські не мають права необґрунтовано застосовувати до військовозобов’язаних осіб та інших громадян фізичну силу та спеціальні засоби;

Поліцейські зобов’язані попереджати правопорушення та реагувати у рамках закону на будь-які протиправні дії незалежно від того, хто їх вчинив;

Якщо під час перевірки військово-облікових документів та/або з інформації, яка міститься в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вбачаються ознаки вчинення військовозобов’язаним порушення правил військового обліку та/або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, — представники ТЦК роз’яснюють такій особі мету мобілізації, права та обов’язки військовозобов’язаних, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил;

Також здійснюють вручення особі повістки про виклик до ТЦК на дату і час, погоджені з військовозобов’язаною особою, але не пізніше ніж через три дні з моменту вручення повістки, із забезпеченням зберігання підтвердних документів про отримання особою повістки про виклик;

Відмова особи від отримання повістки про виклик є порушенням законодавства;

У разі нез’явлення військовозобов’язаного без поважних причин до ТЦК у місце та час, зазначені у повістці про виклик, або відмови від отримання повістки про виклик, уповноважена особа протягом календарних 14 днів від дня нез’явлення особи (відмови особи від отримання повістки про виклик) розглядає справу про адміністративне правопорушення та виносить постанову по справі у порядку, встановленому статтями 258, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, копія якої висилається особі, щодо якої її винесено;

У разі винесення по справі про адмінправопорушення постанови про притягнення особи до адмінвідповідальності — протягом 7 календарних днів з дня винесення постанови в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів вносяться відомості про притягнення особи до адмінвідповідальності за вчинення адмінправопорушення передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення, та керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів поліції щодо здійснення адмінзатримання та доставлення такої особи до ТЦК.

Мобілізація в Україні: що не зміниться у разі ухвалення нових норм

Водночас, за словами автора законопроєкта, низка норм, необхідних для проведення мобілізація, залишиться без змін.

Подробиці Сергій Гривко розповів у коментарі для ТСН.ua.

«У мене була переписка із Генштабом, випадки (застосування фізичної сили — Ред.) були поодинокими, але, на жаль, у інформаційному просторі вони дуже швидко узагальнюються. І це, на жаль, використовує ворог», — каже Гривко.

Та продовжує: «У даному випадку я запропонував проводити попередню роз’яснювальну роботу. Для того, щоб роз’яснити людині права та обов’язки, дати можливість три дні зібратись, подумати».

Крім цього, Гривко каже наступне: «Зрозуміло, що після оголошення воєнного стану всі чоловіки повинні були прибути до ТЦК та уточнити дані. Але повинен бути здоровий механізм, щоб він був ефективнішим. Якась частина людей у нас в країні не знає, наприклад, закону, хвилюються. З такими людьми потрібно проговорити всі питання. Ця моя пропозиція напрацьована на основі звернень. За цей час, протягом трьох днів, людина зможе обрати для себе професію у системі рекрутингу. Наприклад, якщо людина — гарний механік, то його здібності знадобляться у танкових військах».

Сергій Гривко уточнює, що його законопроєкт не пропонує скасовувати оповіщення у форматі рейдів.

«Не скасовуються, а мають характер роз’яснювальної роботи. Представники ТЦК роз’яснюють права та обов’язки. На тлі всіх інформаційних війн зрозуміло, що багато людей хвилюються. Але державу захищати треба і водночас треба більш по-людськи підходити до цього питання», — коментує ситуацію нардеп.

Також він уточнює, що у законопроєкті зазначено: військовослужбовці ТЦК та поліції не мають права необґрунтовано застосовувати фізичну силу та спецзасоби. Але, якщо особа, наприклад, застосовує силу проти тих, хто проводить оповіщення, то тоді може бути затримана в рамках цього порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те,. що розшук від ТЦК може втратити силу. Експерти розповіли, коли ТЦК втрачає право штрафувати за порушення правил обліку.