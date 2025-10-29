Мобілізацію змінюють: як ТЦК шукатиме місце проживання і роботи чоловіків

Найближчими тижнями мобілізацію планують змінити за допомогою баз податкової служби / © ТСН

Реклама

Повісток незабаром може побільшати через те, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або разом ТЦК) отримає доступ до баз податкової служби.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

На питання про те, що саме впроваджується, парламентар відповів нам так: «ТЦК отримає доступ до баз податкової служби. Відповідно, збільшиться база військовозобов’язаних, яку треба перевіряти: хто не став на облік (військовий — Ред.) та не пройшов ВЛК, хто отримав відстрочку, інвалідність, хто виїхав за кордон тощо. Тому кількість перевірок та повісток збільшиться».

Реклама

За словами Горбенка, якщо передадуть бази, то до кінця року ми вже побачимо збільшення таких перевірок.

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і на питаннях мобілізації припускає, що держава «побачить всіх».

«Зараз вже ставлять на облік автоматично тих, стосовно кого мають інформацію. Близько 80% відстрочок буде продовжуватись автоматично, це вивільнить купу людського ресурсу, який буде займатись мобілізаційними заходами», — каже Сімутін.

Та додає, що при наявності ідентифікаційного номера особи, ТЦК буде знати більше інформації про людину.

Реклама

«Завдяки цьому ТЦК зможе бачити інформацію, яка є у податкової. Можливо, у розпорядженні будуть ті адреси реєстрації, які вказані саме у податкових документах. Тобто, якщо буде доступ до податкових баз, то побачать всіх. Але податкова не бачить банківських рахунків особи. Це банківська таємниця. В той же час можуть побачити, наприклад, місце роботи або те, що людина ФОП і її адресу», — уточнює він.

Але при цьому додає, що працівникам ТЦК і зараз вистачає роботи.

«І зараз є купа людей, яким треба направляти повістки. Зараз хочуть з’ясувати те, хто та де знаходиться — де фактично проживає, де працює. Якщо людина працює на певному підприємстві, то повістку замість домашньої адреси можуть направити керівнику підприємства», — каже Роман Сімутін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, хто, крім ТЦК, може вручати повістки. За словами юристів, оповіщенням можуть займатись роботодавці, сільські старости, керівники ЖЕКів.