Мобілізації в Україні: які цивільні вакансії пропонують з бронюванням

В Україні триває загальна мобілізація, і призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки. Водночас закон передбачає винятки — це громадяни, які мають відстрочку або оформлене бронювання. Саме бронювання дозволяє працівникам залишатися на своїх робочих місцях і не бути призваними до війська.

Сайт ТСН.ua розповідає, хто може отримати бронювання, що для цього потрібне та які цивільні вакансії з бронюванням пропонують на ринку праці.

Що таке бронювання та хто може його отримати

Бронювання — це тимчасова відстрочка від мобілізації (зазвичай терміном від 6 до 12 місяців), яка надається працівникам критично важливих для економіки та життєдіяльності населення підприємств, а також органів державної влади.

Станом на березень 2026 року право на бронювання мають:

Працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Персонал сфер енергетики, транспорту, зв’язку та іншої критичної інфраструктури.

Працівники приватних компаній, які визнані «критично важливими» на основі сплачених податків, суми валютних надходжень або стратегічного значення для регіону.

З 1 січня 2026 року критерії бронювання оновилися. Для приватних підприємств ключовою умовою є рівень середньої зарплати. Вона має бути не нижчою за 21 617,5 грн, що відповідає 2,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, працівник повинен офіційно перебувати в штаті та мати актуальні дані у реєстрі «Оберіг».

Кому пропонують бронювання та які вимоги

Ринок праці адаптувався до умов мобілізації. На порталах пошуку роботи, зокрема на Work.ua, з’явився окремий розділ для вакансій із бронюванням.

Найбільший попит спостерігається на кваліфіковані робочі спеціальності. Бронювання найчастіше пропонують фахівцям, без яких виробничий процес може зупинитися, зокрема:

Технічні спеціалісти: інженери та майстри на заводах ОПК та в енергетичних компаніях.

Логісти: водії вантажівок, оскільки стабільність постачань є стратегічно важливою.

Харчовики: працівники хлібозаводів та м’ясокомбінатів, що забезпечують продовольчу безпеку.

Загалом доступні тисячі вакансій з бронюванням у понад 30 категоріях, таких як «Будівництво, архітектура», «Логістика, склад, ЗЕД», «Управління персоналом, HR», «ЗМІ, видавництво, поліграфія» та інші.

Які вакансії з бронюванням пропонують в Україні

Серед пропозицій роботи з бронюванням найбільше вакансій зосереджено у сферах, які визнані критично важливими для функціонування держави.

Виробництво та промисловість

Підприємства активно шукають слюсарів, токарів, електриків, операторів виробничих ліній, інженерів різних спеціальностей. Такі вакансії часто передбачають бронювання, адже виробництво забезпечує як цивільні потреби, так і потреби оборони.

Наприклад, у Вишневому (Київська область) на підприємство шукають зварювальника електроконструкцій. Серед вимог — досвід роботи від одного року. Зарплата від 40 тисяч гривень.

У Києві на «Укрпошту» шукають керівника відділу інженерної інфраструктури, у Харкові — електрика у мережу супермаркетів. Обидві вакансії передбачають бронювання.

Будівництво та інфраструктура

У цій категорії попит зберігається на будівельників, зварювальників, прорабів, монтажників, інженерів-проєктувальників. Ці фахівці необхідні для відновлення пошкодженої інфраструктури, будівництва доріг та реалізації нових проєктів.

Транспорт і логістика

Компанії пропонують роботу для водіїв — зокрема міжнародних перевезень, логістів, диспетчерів. Бронювання у цій категорії потрібне, адже безперебійна логістика є критично важливою для економіки та постачання армії.

Наприклад, у Києві пропонують роботу водієм сміттєвоза з бронюванням. Вимог усього кілька: наявність посвідчення категорії С та впевнене керування вантажним транспортом. Зарплата: 40 — 50 тисяч гривень.

Ще одна вакансія з бронюванням — водій-міжнародник. Компанія шукає спеціалістів з досвідом роботи від одного року.

ІТ та офісні спеціальності

Хоча таких вакансій менше, все ж зустрічаються пропозиції для програмістів, системних адміністраторів, бухгалтерів.

Зазвичай бронювання можливе у великих компаніях або тих, що працюють на оборону чи критичну інфраструктуру.

Медицина та фармацевтика

У цій категорії є вакансії для лікарів, медсестер та фармацевтів. Медична система потребує стабільної роботи, тому частина працівників також може бути заброньована.

Агросектор

У сільському господарстві шукають механізаторів, агрономів, водіїв сільгосптехніки.

Для отримання бронювання кандидат має перебувати на військовому обліку, працювати офіційно в штаті та мати актуальні дані в реєстрах.

Водночас закон не встановлює обов’язкового строку роботи перед бронюванням. Тобто компанія може подати працівника на бронь навіть у перший день після працевлаштування.

В Україні дозволили бронювати порушників військового обліку

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили правила бронювання від мобілізації.

Відтепер працівників з неуточненими військово-обліковими даними також можна тимчасово бронювати, але лише на підприємствах, які є критично важливими для оборонної сфери.