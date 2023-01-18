Мобілізованих до біса, але мруть вправно: на Харківщині відтісняють ворога, попри його чисельність

Ціною титанічних зусиль, українським військовим таки вдається потроху відтісняти російських загарбників у бік східного кордону. На межі Харківщини із тимчасово загарбаними північно-західними районами Луганської області, вогневі протистояння тривають цілодобово, йдеться в ТСН.

Вздовж автошляху з Куп’янська на Сватове й далі у бік Кремінної нині відтинок найактивніших бойових зіткнень. Залпи артилерії й танкові постріли там чергуються з авіаційними ударами а піхотні сутички, складається враження, що не затихають узагалі. “На деяких ділянках відстань між ворожими підрозділами і нашими підрозділами може складати до 50-ти метрів”, - розповідає військовослужбовець-аеророзвідник 92 ОМБр Олександр.

Фронт тут не затихає ні вдень, ні темною порою, по кілька разів на добу, залежно від погоди - окупантів на землі намагається підтримувати ворожа авіація. “Ка-52-гі працюють десь кілометрів з семи-восьми, НУРами не долітаючи до лінії фронту. Вильоти можуть там 3-4 робити. Якщо погода дозволяє, то літають і винищувачі. Буквально пару годин тому працювала Сушка”, - каже військовослужбовець-аеророзвідник 92 ОМБр Ілля.

Там, де східні громади Харківщини межують із Луганською областю, російські командири, як і на Донеччині, женуть вперед переважно мобілізованих, яких, визнають українські військові, відверто, до біса. Втім, і мруть рашиські “чмобікі” од української зброї дуже вправно, запевняють наші воїни. “Зайшло два танчика Т-90-их, в район Новоселівського, стали посеред поля. Одного вже нема, наші його гепнули, інший - підбитий поїхав”, - розповідає Ілля.

То був результат колективних зусиль - українських аеророзвідників та артилеристів. Коли ж треба розігнати й розбити ворожу піхоту - безпілотчики скеровують на цілі екіпажі українських панцерників. “Відпрацювали. Виїжджали на пряму наводку. Постріляли по ним трошки. Викинули “конвейер”. Їхні позиції пробили швиденько, а А там далі вони тікали і тікали”, - переказує події механік-водій танка 92 ОМБр Віктор.

Навідник із командиром танка своє завдання виконали на відмінно, каже Віктор. Від групи ворожих піхотинців у посадці, на яку вказали наші аеророзвідники, залишилося саме лахміття. Ворожий штаб зі складом боєприпасів спалахнув у сутінках. Тоді за координатами, які передала аеророзвідка, у бік ворога вдарила українська арта.

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