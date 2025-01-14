Мобілізований через "позастатутні відносини" втік з позицій та повернувся до цивільного життя: його покарали

Підсудний двічі тікав з місця розташування свого підрозділу. На суді він заявив про нібито "позастатутні відносини", проте його командування це заперечило. Що вирішив суд?

У Полтавській області до 5 років позбавлення волі засудили військового, який втік з місця дислокації свого підрозділу. Його звинуватили у дизертирстві.

Про це йдеться у вироку Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

Версія слідства

За даними суду, підозрюваним є уродженець міста Києва, який служив гранатометником. Мобілізований від 16.03.2024 до 11.04.2024 покинув розташування свого підрозділу. Згодом він самостійно повернувся до частини, проте вже 13 квітня 2024 року вкотре повернувся до цивільного життя. Згодом його затримали правоохоронці у Києві.

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що вперше покинув позиції, де дислокувався його підрозділ "оскільки вважав, що стан здоров`я був невірно оцінений військово-лікарською комісією. На його переконання, він повинен був бути демобілізований повністю, а не переведений до небойової частини. Після того як він покинув частину він звертався до лікувальних установ для уточнення свого діагнозу, однак так як він являвся військовослужбовцем, його не клали на стаціонар". Вдруге він залишив частину нібито через "позастатутні відносини". 27 травня його затримали працівники ДБР у Києві.

Версія командира підсудного

Командир підсудного розповів, що чоловік перевівся до них з іншої частини. Тоді у нього виник конфлікт з іншими військовими. Тоді він вперше покинув місце розташування, але через місяць повернувся та просив відновити його на службі.

"Однак, через два дні він знову покинув розташування військової частини. Свідок зазначив, що заходів впливу, які б виходили за межі відповідних положень військових статутів Збройних Сил України, щодо обвинуваченого не застосовувалось. Пояснив, що з останнім намагалися поговорити та заспокоїти, однак він був в неадекватному стані, схожому на алкогольне або наркотичне сп`яніння", - йдеться у свідченні військового.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та ч. 4 ст. 408 КК України. Його засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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