Мобілізований під час контрнаступу відмовився виконати наказ командира: його суворо покарали

На суді мобілізований заявив, що відмовився йти на штурм ворожих позицій під час контрнаступу 2023 року через стан свого здоров'я та побоювання за життя. Як його покарали?

Мобілізований віійськовослужбовець отримав 5 років позбавлення волі через відмову виконати наказ командира та йти на штрум російських позицій.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

У чому звинувачують підсудного

За даними суду, на Запорізькому напрямку 29 жовтня 2023 року військовим НГУ дали наказ йти на штрум російських позиції. Проте підсудний категорично відмовився виконати бойове розпорядження.

Чоловік заявляв, що з "тих позицій ніхто не повертався"

На суді чоловік зазначив, що "з 25.03.2022 проходить військову службу. 24.02.2023 у м. Бахмут отримав мінно-вибухову травму. Був на лікуванні, але не зміг придбати необхідних ліків, тому не долікувався. Стала боліти голова на тренуваннях. Відвезли до лікарні, але знову не долікувався. Наказ на штурм позицій отримав у жовтні 2023 року усно від командирів. Він зауважив, що з тих позицій ніхто не повертається. Наказ відмовився виконати, оскільки боліла голова, що перешкоджало виконанню наказу. Зауважив, що його прізвище не зазначено у бойовому розпорядженні, однак на момент відмови від виконання наказу він про це не знав, дізнавшись про це лише у суді".

Що кажуть у військовій частині

Начальником медичного пункту військової частини, в якій проходив службу підсудний, заявив, що підсудний після травми проходив лікування. Одного разу під час перебування у госпіталі його затримали правоохоронці у стані наркотичного сп'яніння.

Командир підсудного зазначив, що "відмова обвинуваченого вплинула на виконання бойового завдання, зменшивши, як мінімум, групи резерву, евакуації тощо. Військовий мав бути задіяний в основній групі, проте з певних підстав його могли б задіяти і в резервній групі чи евакуації, якщо б не його відмова від виконання наказу".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним за ч. 4 ст.402 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, пенсіонер отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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