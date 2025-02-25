Мобілізований провоював місяць та не повернувся до військової частини: як його покарали

Чоловіка мобілізували у січні 2024 року, проте вже у квітні він втік з військової служби. Яким було рішення суду?

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовослужбовець 7 березня 2024 року після поранення отримав відпустку. 9 квітня він не прибув до місця дислокації військової частини. Мобілізований повернувся до цивільного життя. Так тривало до 5 жовтня, після чого чоловіка затримали правоохоронці.

На суді військовослужбовець провину визнав та розкаявся. Він заявив, що його мобілізували у січні 2024 року. У лютому він дістав травму та проходив лікування. Після поранення чоловік був у відпустці, а 9 квітня повинен був повернутись до військової частини, проте не захотів цього зробити та залишився вдома.

За місцем проходження служби солдата охарактеризували негативно. У матеріалах справи йдеться, що чоловік служив у частині від 27 січня 2024 року. У лютому він дістав поранення, проходив лікування та був у відпустці до 8 квітня. Проте так і не повернувся до місця дислокації підрозділу.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав мобілізованого винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований військовослужбовець отримав 5 років позбавлення волі через відмову виконати наказ командира та йти на штурм російських позицій.

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