Мобілізований відмовився утримувати позиції на фронті: його покарали

Військовослужбовець, почувши наказ командування, відмовився йти на позиції та утримувати їх. Все закінчилось у суді. Як його покарали?

У Запоріжжі до 2 років службового обмеження для військових з відрахуванням 20% грошового забезпечення на користь держави засудили військового Нацгвардії. Чоловік відмовився виконати наказ командира щодо утримання позиції.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, підозрюваним є військовий по мобілізації. Він у травні 2024 року відмовився виконати наказ командира щодо "продовження виконання бойових завдань з спільного утримання ротного опорного пункту, утримання чергових вогневих засобів колективної зброї на визначених позиціях в постійній готовності із завданням знищення (ураження) живої сили та вогневих засобів противника".

На суді мобілізований провину визнав. Він пояснив, що дійсно отримав наказ старшого лейтенанта, однак відмовився від його виконання, посилаючись на біль у спині.

"Пояснив суду, що приблизно за тиждень до отримання наказу закінчив її лікування. Проте вона все одне нагадувала про себе. В день отримання наказу до лікаря не звертався. Коли був доставлений до ДБР, був направлений на томографію, яка ніяких захворювань не показала. У вчиненому щиро кається, наразі продовжує військову службу, бажає служити і надалі", - йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав військового винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Йому присудили 2 роки службового обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення на користь держави.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований військовослужбовець отримав 5 років позбавлення волі через відмову виконати наказ командира та йти на штурм російських позицій.

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