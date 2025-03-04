Мобілізований відмовився виконати наказ командира та йти на позиції: його покарали

Під час досудового розслідування військовий провину визнав та уклав угоду зі слідством. Як його покарали?

У Запорізькій області до 2 років службового обмеження з відрахуванням із суми грошового забезпечення в дохід держави 20% засудили мобілізованого, який відмовився виконати наказ командира та йти на вогневу позицію.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовий Нацгвардії за мобілізацією у липні 2024 року відмовився виконати наказ командира. Солдат "не заступив для несення служби на вогневу позицію для виконання бойових завдань щодо відсічі збройної агресії РФ, ведення спостереження за противником та здійснення оборони".

Під час досудового слідства військовий провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд затвердив угоду та засудив чоловіка до 2 років службового обмеження із відрахуванням 20% із грошового забезпечення на користь держави.

Вирок суду

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.

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