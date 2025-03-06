Мобілізований відмовився виконати наказ командира та замінити на позиціях побратимів: його покарали

Військовий на суді провину визнав та зазначив, що йому соромно за свій вчинок. Що вирішив суд?

У Запоріжжі до 2 років службового обмеження з відрахуванням 20% від грошового забезпечення на користь держави засудили військового за мобілізацією, який відмовився виконати наказ командира.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, старший кулеметник 10 червня 2024 року відмовився виконати наказ командира та замінити побратимів на позиціях поблизу Роботиного Запорізької області. Його завданням було "ведення оборонного бою, недопущення прориву противника в глибину оборони, вогневого прикриття підрозділів, знищення груп піхоти противника та легкоброньованої техніки противника".

На суді військовий провину визнав. Він зазначив, що йому "дуже соромно" через свій вчинок.

Суд визнав військового винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Йому присудили 2 роки службового обмеження для військовослужбовців з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований військовослужбовець отримав 5 років позбавлення волі через відмову виконати наказ командира та йти на штурм російських позицій.

Читайте також: