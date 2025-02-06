Мобілізований втік з лінії фронту і на пів року повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

Військовий втік з позицій та повернувся до цивільного життя. Він заявив, що "більше не хоче служити". Що вирішив суд?

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого військовослужбовця, який вчинив дезертирство.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, підозрюваним є військовослужбовець за мобілізацією з Чернівців. 29 лютого 2024 року його призначено на посаду вогнеметника вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Він 11 квітня 2024 року втік з позиції та був відсутній на службі до 14 жовтня 2024 року. Підсудного затримали правоохоронці.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що став дезертиром, бо "більше не хотів служити". Мобілізований повернувся до цивільного життя та мешка у м. Чернівці.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований втік зі шпиталю і на пів року повернувся до цивільного життя.

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