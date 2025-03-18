Мобілізований втік з поля бою і на понад рік повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

Військовий втік з фронту та повернувся до цивільного життя. Як його покарав суд?

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили дезертира. Чоловік втік з позицій та понад рік не повертався на службу.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, солдат по мобілізації на фронті був навідником. Він 1 вересня 2023 року втік з поля бою та повернувся до цивільного життя. Його затримали лише 19 грудня 2024 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

"Дослідивши визначений обсяг доказів та надавши їм належну оцінку, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину при вище викладених обставинах повністю доведена, а його дії суд кваліфікує за ч. 4 ст. 408 КК України, як дезертирство, тобто самовільне залишення місця служби, з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану", - йдеться у матеріалах справи.

Військового визнали винним та засудили до 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований втік зі шпиталю і на пів року повернувся до цивільного життя.

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