Мобілізований втік з військової частини і майже на 2 роки повернувся до цивільного життя: його покарали

На суді військовий провину визнав та розкаявся. Як його покарали?

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який втік з військової частини і повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовий по мобілізації 1 лютого 2023 року самовільно залишив військову частину та повернувся до цивільного життя. Чоловіка затримали лише у жовтні 2024 року.

На суді військовий провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що справді самовільно залишив військову частину та повернувся до цивільного життя.

Чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.

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