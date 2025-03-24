Мобілізований втік з військової частини і майже на 2 роки повернувся до цивільного життя: його покарали

На суді військовий провину визнав та розкаявся. Як його покарали?
У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який втік з військової частини і повернувся до цивільного життя.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.
За даними суду, військовий по мобілізації 1 лютого 2023 року самовільно залишив військову частину та повернувся до цивільного життя. Чоловіка затримали лише у жовтні 2024 року.
На суді військовий провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що справді самовільно залишив військову частину та повернувся до цивільного життя.
Чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після відпустки не повернувся до військової частини.
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