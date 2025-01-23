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Мобілізований втік зі шпиталю та на пів року повернувся до цивільного життя: як його покарали

Мобілізований втік зі шпиталю та на пів року повернувся до цивільного життя: як його покарали

В Україні засудили військового через дезертирство. / Фото: Associated Press

На суді мобілізований просив дозволити йому повернутись на службу. Як це закінчилось?

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого через дизертирство.

Про це йдеться у вирок Шевченківського райсуду м. Запоріжжя. 

За даними суду, стрілець-снайпер у березні 2024 втік з місця дислокації його військової частини.  Йому інкримінували ч. 4 ст. 408 КК України - дезертирство, тобто самовільне залишення місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

На суді військовий провину визнав та розкаявся. Він заявив, що у березні 2024 року був у госпіталі та дізнався, що його дружина захворіла. За словами чоловіка, він повернувся додому, щоб наглядати за дитиною. У вересні 2024 року підсудного затримали правоохоронці. На суді мобілізований просив дозволити йому повернутись на службу. 

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 5 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований відмовився йти на штурм російських позицій.

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