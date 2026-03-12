Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив

Мобілізація в Україні / © ТСН

Борщівський районний суд Тернопільської області ухвалив вирок місцевому жителю за ухилення від призову під час мобілізації.

Чоловіка визнали обмежено придатним, проте військові частини неодноразово відмовлялися приймати його на службу через напади епілепсії. Зрештою, справа дійшла до суду.

Про це йдеться у вироку суду.

Мобілізація в Україні: чоловік розповів, чому ухилився від призову

У суді чоловік свою вину визнав лише частково. Житель Тернопільщини наполягав: він не просто уникає обов’язку, а реально боїться за своє життя через стан здоров’я. За його словами, після ВЛК у 2023 році його возили до військових частин у Рівне, Полтаву та Чортків, проте командування щоразу відмовлялося його брати.

«Я хворію на епілепсію, втрачаю свідомість. Коли мене возили по частинах, жодна не приймала. Під час чергового проходження ВЛК у Тернополі я знову мав приступ, але працівники ТЦК реагували скептично і казали, що я симулюю», — заявив підсудний.

Мобілізація в Україні: що кажуть лікарі та ТЦК

Свідки у справі надали суперечливі покази. Сімейна лікарка підтвердила, що у 2023 році підозрювала в Олександра епілепсію і давала направлення на обстеження в Тернопіль, але той не поїхав. Лікар психіатр-нарколог зазначив, що на обліку підсудний не перебував.

«Його оглянули, були судоми з втратою свідомості. Проте ми зробили висновок, що захворювання не носить щоденний характер і проявляється на фоні стресу. Загрози життю на той момент не було», — сказав інший лікар.

Представники ТЦК підтвердили: Олександра дійсно не прийняли у 150-й бригаді та 42-й бригаді через стан здоров’я, після чого він почав писати відмови від мобілізації.

Що вирішив суд у справі про ухилення від мобілізації

Олександр обвинувачувався у трьох випадках ухилення: у листопаді 2023-го, січні та лютому 2024 року. Проте суд встановив, що слідство допустило серйозну помилку.

Відомості до ЄРДР були внесені 2 січня 2024 року на основі повідомлення ТЦК про листопадову відмову. Проте прокурори додали в обвинувачення ще два випадки, які сталися пізніше, не вносячи щодо них окремих записів до Реєстру.

Суд постановив: докази щодо подій 18 січня та 28 лютого 2024 року є недопустимими, оскільки вони були отримані поза порядком, визначеним законом. Через це за цими епізодами Олександра виправдали.

Вирок суду

Визнати чоловіка винним за ст. 336 КК України (епізод листопада 2023 року).

Призначити покарання — 3 роки позбавлення волі .

Звільнити від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік і 6 місяців.

Суд врахував щире каяття чоловіка, його позитивну характеристику та наявність неповнолітньої дитини. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, суд виправдав чоловіка, який не прийшов до ТЦК.