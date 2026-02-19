Служив кухарем у ТЦК: на Львівщині суворо покарали чоловіка через СЗЧ

Мобілізація в Україні / © ТСН

На Львівщині Стрийський міськрайонний суд засудив до реального терміну ув’язнення військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Чоловік є прихожанином «Свідків Єгови» та стверджував, що мобілізація суперечить його переконанням.

Про це йдеться у вироку суду

Чоловік служив кухарем у ТЦК

Історія почалася у лютому 2025 року. 47-річний чоловік, який понад 10 років працював на заводі «Леоні», був мобілізований та призначений на посаду кухаря до одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За матеріалами справи, чоловік прослужив лише тиждень. 14 лютого 2025 року, коли начальник відділу віз його до банку для відкриття зарплатного рахунку, житель Львівщини просто вийшов із машини, пересів у інше авто, що на нього чекало, і втік. Знайшли його лише у червні, коли він добровільно з’явився до ДБР.

Позиція обвинуваченого

У суді чоловік свою провину не визнав. Він наполягав на тому, що є «присвяченим охрещеним служителем» і старійшиною Свідків Єгови з 23-річним стажем. Чоловік стверджував, що його забрали з роботи силоміць, а присягу він приймати відмовився.

«Я не вважаю себе військовослужбовцем. Перебувати на посаді кухаря РТЦК означає для мене виконувати накази, що суперечить моїм релігійним переконанням. Моєю зброєю був лише ніж для нарізання продуктів, але навіть так я служити не можу. Готовий працювати на будь-якій іншій роботі, не пов’язаній із військом», — заявив він.

Пояснення суду

Захист апелював до Конституції України та практики ЄСПЛ, стверджуючи, що право на альтернативну службу має зберігатися і під час війни. Проте суддя, посилаючись на свіжі постанови Верховного Суду, відхилив ці доводи.

Ключові висновки суду:

Альтернативна служба в Україні передбачена лише замість строкової служби, а не мобілізації під час воєнного стану.

Посада кухаря не передбачає використання зброї. Чоловік міг виконувати конституційний обов’язок, готуючи їжу, будуючи укріплення або перевозячи вантажі.

Суд наголосив, що в умовах агресії РФ інтереси національної безпеки та захист життя людей можуть обмежувати право на сумлінну відмову від служби.

«Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації… Підхід законодавця, який виключив можливість такої заміни (на альтернативну службу), відповідає ситуації, що загрожує існуванню нації», - йдеться у поясненні суду.

Вирок

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Рішення суду:

Призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

Запобіжний захід — тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Суд підкреслив, що не може призначити «умовний» термін, оскільки закон вимагає суворого покарання за такі злочини в особливий період.