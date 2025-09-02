Мобілізований відмовився виконати наказ командира і втік зі служби: його покарали

Мобілізованого покарали через дезертирство / © ТСН

У Запоріжжі через дезертирство до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого військового НГУ.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

Військового звинуватили у дезертирстві та відмові виконати наказ командира

За даними суду, мобілізований військовий у грудні 2023 року самовільно покинув місце тимчасової дислокації. Його звинуватили у дезертирстві.

Крім того військового звинувачували у тому, що він відмовився виконати наказ командира про евакуацію тіл загиблих побратимів.

Що розповів підсудний

На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що навчання займали лише 3 дні, згодом його побратими поїхали вчитися за кордон, він же залишився у військовій частині. У серпні 2023 року підсудний пішов на свій перший бойових вихід, де отримав поранення. Вже 11 вересня військовий повернувся на службу та повідомив ротному, що не має належної бойової підготовки. 18 вересня він отримав новий наказ, який відмовився виконати.

«Відмову обумовлював станом здоров`я, відсутністю підготовки та страхом за своє життя», — йдеться у свідченні чоловіка.

Військовий зазначив, що згодом його перевезли до іншого пункту дислокації. Коли він отримав наказ збиратися, то не розумів, куди його повезуть, а тому зібрав речі та вчинив дезертирство.

«24.09.2024 самостійно зателефонував у поліцію, до цього будь-яких дій для повернення до військової служби не вчиняв. Підкреслив, що військову службу на бойовій посаді продовжувати не бажає, дій, направлених на переведення на іншу посаду чи до іншої військової частини, він не вчиняв», — повідомив підсудний.

Що кажуть свідки

Начальник відділення психологічного забезпечення повідомив, що підсудний відмовився виконати наказ командира і його було відправлено до пункту тимчасової дислокації по роботі з особовим складом, який відмовився від виконання бойових завдань. У грудні чоловіка було помічено у зміненому стані свідомості, що міг бути викликаний дією наркотичних речовин. Тому йому було віддано наказ для проходження огляду на стан сп`яніння у закладі охорони здоров`я, що розташований у м.Запоріжжі. Підсудний пішов збирати свої речі та потім зник у невідомому напрямку.

Суд виправдав мобілізованого щодо того, що його звинуватили у невиконанні наказу командира

Щодо того, що військовий відмовився виконати наказ командира про евакуацію тіл загиблих побратимів, то суд зазначив, що «цілком вірогідним є те, що обвинувачений до 18.09.2023 не відновив здоров`я у тій мірі, яка б надавала можливість успішно виконати бойовий наказ. Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено, що після повідомлення військового про незадовільний стан здоров`я було проведено його медичний огляд». Також під час суду були розбіжності, оскільки у матеріалах справи йдеться про те, що військовий відмовився виконати евакуацію тіл загиблих, тоді як свідок стверджував, що була евакуація поранених.

Також суд врахував те, що у матеріалах справи немає даних, що підсудний пройшов базову військову підготовку. Суд зазначив, що мобілізований діяв відповідно до ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, за якими, якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов`язаний доповісти вищезазначеним особам негайно. А тому суд виправдав чоловіка щодо цього пункту обвинувачення.

Вирок суду

Суд визнав мобілізованого винним за ч.4 ст. 408 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

На цей вирок ще можна подати апеляцію.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Сумській області до 5 років позбавлення волі засудили військового, який втік з частини і категорично відмовився від служби в армії. Його звинуватили в дезертирстві.