Ексклюзив ТСН
2147
1 хв

Мобілізований 13 днів пробув на службі і втік з військової частини: його знайшли і суворо покарали

На Тернопільщині засудили чоловіка, який самовільно покинув військову частину.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Мобілізований 13 днів пробув на службі і втік з військової частини: його знайшли і суворо покарали

На Тернопільщині покарали мобілізованого / © скриншот з відео

У Тернопільській області до 5 років та 3 місяців позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який самовільно залишив військову частину.

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, 7 листопада 2024 року військовослужбовець по мобілізації почав виконувати службові обов’язки в одній із військових частин.

Проте вже 20 листопада він самовільно покинув військову частину. Його затримали 26 листопада.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він просив суд його суворо не карати.

Під час розгляду цієї справи з’ясувалось, що підсудний перебував на іспитовому терміні через вчинення іншого злочину.

Суд визнав мобілізованого винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Його засудили до 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, солдат втік з поля бою і категорично відмовився від служби.

2147
