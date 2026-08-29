Мобілізований двічі тікав у СЗЧ, щоб повернутись до цивільного життя: його суворо покарали

Мобілізованого засудили за СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Запоріжжі до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили мобілізованого, який двічі тікав із військової служби.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

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Військовий двічі тікав зі служби

Як встановив суд під час розгляду матеріалів, нацгвардієць учинив самовільне залишення частини двічі:

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2 червня 2024 року солдат без поважних причин залишив розташування підрозділу на території Запорізької області та не виконував обов'язки військової служби понад рік — аж до 1 серпня 2025 року. 1 серпня 2025 року, після спрощеного поновлення на службі та зарахування до нової військової частини Нацгвардії (в/ч 3033), він того ж дня знову самовільно залишив розташування роти в Шевченківському районі Запоріжжя. Незаконна відсутність тривала до 19 серпня 2025 року, коли його розшукала та повернула спеціальна пошукова група.

Версія обвинуваченого: «Не встиг закрити питання на цивільній роботі»

У судовому засіданні чоловік вину визнав частково та надав власні пояснення щодо причин своїх вчинків:

«Я пішов служити у 2022 році. У 2024 році під час служби виникли конфліктні ситуації з медичними працівниками та керівництвом, тому я пішов у СЗЧ. Перебував удома, працював неофіційно будівельником. У серпні 2025 року я сам прийшов поновитися до Нацгвардії. Але мене так швидко зарахували до штату, що я просто не встиг вирішити питання на колишній цивільній роботі. Я усно попереджав керівництво, рапорти не писав. 1 серпня знову пішов, а 19 серпня повернувся», — розповів обвинувачений.

Він розкаявся та просив його не карати.

Свідки — командири та заступники керівника роти у суді підтвердили, що з солдатом неодноразово проводили бесіди, роз'яснюючи кримінальні наслідки повторного СЗЧ. Водночас жодних письмових заяв чи рапортів про наявність поважних причин для відсутності він не надавав, пояснюючи все «невирішеними побутовими справами».

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Затримання та рішення суду

Під час досудового розслідування до чоловіка було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У період із жовтня по грудень 2025 року він перебував у Запорізькому СІЗО, після чого вийшов під заставу в розмірі 60,5 тисячі гривень.

Оцінивши зібрані докази, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану).

Ухвалюючи рішення про міру покарання, суд урахував:

Високий рівень суспільної небезпечності вчиненого злочину під час воєнного стану.

Відсутність офіційних підстав для пом'якшення покарання (ст. 69 КК) чи звільнення з випробуванням (ст. 75 КК).

Повторний характер самовільного залишення частини.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ухвалив:

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Призначити покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі .

Зарахувати у строк відбування покарання термін попереднього ув'язнення під вартою в СІЗО (із 24 жовтня по 17 грудня 2025 року) з розрахунку день за день.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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