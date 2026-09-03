Мобілізований двічі тікав у СЗЧ та моторошно помстився: його суворо покарали

На Львівщині через СЗЧ засудили чоловіка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Львівській області до 5 років та 2 місяців позбавлення волі засудили мобілізованого, який двічі тікав у СЗЧ та тяжко поранив знайомого.

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області.

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Мобілізований двічі тікав із військової частини

Обвинуваченим у справі є уродженець Старого Самбора, одружений військовослужбовець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та мав несплачений штраф за побої.

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Як встановило слідство, чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України наприкінці серпня 2025 року. Проте належної дисципліни військовослужбовець не дотримувався:

Перша втеча: 10 листопада 2025 року через конфлікт із командуванням солдат без дозволу залишив розташування військової частини. Він поїхав додому в місто Новий Розділ і переховувався там понад три місяці — до 17 лютого 2026 року, поки самостійно не повернувся на службу після зміни керівництва.

Друга втеча: Через місяць, 2 березня 2026 року, військовий знову самовільно залишив місце дислокації підрозділу та повернувся додому, де переховувався до моменту затримання правоохоронцями.

Чоловік у СЗЧ тяжко поранив знайомого

11 травня 2026 року, перебуваючи в черговому СЗЧ у Новому Роздолі, військовий розпивав алкоголь на вулиці із знайомими, після чого компанія перемістилася до квартири.

У приміщенні кухні близько 20:50 між обвинуваченим та господарем помешкання виникла раптова суперечка. Причиною конфлікту стало те, що потерпілий нібито образив дружину військового, поки той перебував у армії.

Словесна перепалка швидко переросла в бійку. Обвинувачений схопив кухонний ніж і завдав потерпілому три удари: у ділянку серця, в область 6-го ребра справа та по правому передпліччю.

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Потерпілого у важкому стані доставлено до реанімації Новороздільської міської лікарні. Лікарі діагностували проникаючу рану грудей із пошкодженням серцевої сорочки (перикарда) та крововиливом у її порожнину (травматичний гемоперикард і тампонада серця), що є прямою загрозою для життя.

Після того, як поранений впав, нападник вибіг у коридор, покликав сусідів для виклику «швидкої» та дочекався приїзду поліції, яка його затримала.

Розгляд справи та рішення суду

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину за обома епізодами, щиро розкаявся та пояснив свої дії конфліктами з командирами та алкогольним сп’янінням. Захист просив призначити мінімальне покарання, зазначаючи, що чоловік має намір повернутися на службу.

Втім, суд урахував високий ризик повторного вчинення правопорушень, стан алкогольного сп’яніння під час поножовщини, а також законодавчу заборону на застосування умовних термінів (ст. 75 КК України) за військові злочини в умовах воєнного стану.

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Миколаївський районний суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Призначити покарання: за ч. 1 ст. 121 КК — 5 років і 2 місяці позбавлення волі; за ч. 5 ст. 407 КК — 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) остаточно визначити 5 років і 2 місяці позбавлення волі .

На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків приєднати до покарання несплачений штраф у розмірі 850 гривень за попереднім вироком суду.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін. Термін відбування покарання обчислюється з моменту затримання — 11 травня 2026 року.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі суд засудив до 5 років і 1 місяця позбавлення волі нацгвардійця, який двічі здійснював СЗЧ, пояснюючи це конфліктами з медиками та невирішеними цивільними справами.

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