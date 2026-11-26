На Львівщині через СЗЧ засудили військового / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Городоцький районний суд Львівської області визнав винним мобілізованого солдата, який двічі самовільно залишав службу під час воєнного стану — спершу не повернувся з відпустки на Донеччину, а після повернення до війська знову втік додому.

Про це йдеться у вироку суду від 18 листопада 2026 року.

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Мобілізований двічі тікав зі служби

За матеріалами справи, уродженця села Коропуж Городоцького району Львівської області мобілізували наприкінці січня 2023 року. Він служив номером обслуги гранатометного взводу десантно-штурмового батальйону.

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Свій перший епізод СЗЧ військовий вчинив навесні 2023 року:

31 травня 2023 року він не з’явився на ранкове шикування після щорічної основної відпустки до місця дислокації підрозділу в селищі Ямпіль Лиманського району Донецької області;

поза межами військової частини солдат переховувався понад півтора року — аж до 14 лютого 2025 року, коли сам повернувся на службу й був зарахований до роти резерву іншої частини.

Проте надовго у війську чоловік не затримався:

уже 13 серпня 2025 року він без дозволу командира знову залишив розташування частини та поїхав додому в село Коропуж;

там він перебував ще понад рік — до 24 вересня 2026 року, доки його не викликали до відділення поліції у Городку, де й затримали.

Визнання провини та вирок суду

У судовому засіданні раніше не судимий солдат повністю визнав свою провину, розкаявся, заявив, що бажає продовжити військову службу, і просив суворо його не карати.

Враховуючи повне визнання вини, суд розглянув справу за скороченою процедурою (без дослідження решти доказів) і кваліфікував обидва епізоди за ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу та самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

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Городоцький районний суд ухвалив:

визнати військовослужбовця винним та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі ;

залишити засудженого під вартою до набрання вироком законної сили, зарахувавши у строк відбування покарання час із моменту його фактичного затримання 24 вересня 2026 року.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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