Мобілізований двічі тікав у СЗЧ: його повернули та суворо покарали

В Україні засудили чоловіка через СЗЧ / © скриншот з відео

В Івано-Франківську засудили чоловіка через СЗЧ. Він був мобілізований і двічі самовільно залишав розташування підрозділів Національної гвардії. Щоразу його знаходила поліція, повертала до лав, але він знову втікав за лічені дні.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Історія втеч: від реабілітації до дезертирства

Обвинувачений був мобілізований у лютому 2024 року. Після короткого періоду служби він поїхав на реабілітацію до рідного Івано-Франківська, з якої вирішив не повертатися.

Хронологія «служби»:

Перша втеча: наприкінці лютого 2025 року його затримала військова служба правопорядку (ВСП) та направила до нової частини НГУ. Чоловік пробув там лише два дні і 1 березня знову пішов у СЗЧ. Друга втеча: 5 червня його знову затримала поліція і повернула до частини. Наступного дня, отримавши робочий одяг, він вдруге зник у невідомому напрямку.

У суді солдат пояснив свої дії просто: «Не сподобалося ставлення командирів».

Пояснення суду щодо СЗЧ

Під час засідання з’ясувалося, що підсудний має багате кримінальне минуле. Зокрема, він був судимий за грабежі та розбій (отримав 7 років в’язниці), а зовсім нещодавно — за зберігання наркотиків.

Командування частини охарактеризувало солдата вкрай негативно, зазначивши, що він не рекомендований для служби в НГУ через моральні якості. Проте інша військова частина (ЗСУ) висловила готовність прийняти його до себе.

Суддя, ухвалюючи рішення, наголосив: «В умовах воєнного стану, коли інші ризикують життям на передовій, звільнення від покарання за СЗЧ демотивує армію і знижує дисципліну. Це неприпустимо».

Вирок суду

Івано-Франківський міський суд не повірив у можливість виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства.

Рішення від 17 березня 2026 року:

Визнати винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення частини в умовах воєнного стану). Засудити до 5 років позбавлення волі.

Суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком, тож окрім тюрми, чоловік має сплатити 34 000 гривень штрафу.

