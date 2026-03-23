Ексклюзив ТСН
579
2 хв

Мобілізований двічі тікав у СЗЧ: його повернули та суворо покарали

Суд виніс вирок мобілізованому, який двічі самовільно залишав військову частину. Чому солдат з кримінальним минулим відмовився служити та яке покарання отримав.

СЗЧ

В Україні засудили чоловіка через СЗЧ

В Івано-Франківську засудили чоловіка через СЗЧ. Він був мобілізований і двічі самовільно залишав розташування підрозділів Національної гвардії. Щоразу його знаходила поліція, повертала до лав, але він знову втікав за лічені дні.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Історія втеч: від реабілітації до дезертирства

Обвинувачений був мобілізований у лютому 2024 року. Після короткого періоду служби він поїхав на реабілітацію до рідного Івано-Франківська, з якої вирішив не повертатися.

Хронологія «служби»:

  1. Перша втеча: наприкінці лютого 2025 року його затримала військова служба правопорядку (ВСП) та направила до нової частини НГУ. Чоловік пробув там лише два дні і 1 березня знову пішов у СЗЧ.

  2. Друга втеча: 5 червня його знову затримала поліція і повернула до частини. Наступного дня, отримавши робочий одяг, він вдруге зник у невідомому напрямку.

У суді солдат пояснив свої дії просто: «Не сподобалося ставлення командирів».

Пояснення суду щодо СЗЧ

Під час засідання з’ясувалося, що підсудний має багате кримінальне минуле. Зокрема, він був судимий за грабежі та розбій (отримав 7 років в’язниці), а зовсім нещодавно — за зберігання наркотиків.

Командування частини охарактеризувало солдата вкрай негативно, зазначивши, що він не рекомендований для служби в НГУ через моральні якості. Проте інша військова частина (ЗСУ) висловила готовність прийняти його до себе.

Суддя, ухвалюючи рішення, наголосив: «В умовах воєнного стану, коли інші ризикують життям на передовій, звільнення від покарання за СЗЧ демотивує армію і знижує дисципліну. Це неприпустимо».

Вирок суду

Івано-Франківський міський суд не повірив у можливість виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства.

Рішення від 17 березня 2026 року:

  • Визнати винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення частини в умовах воєнного стану). Засудити до 5 років позбавлення волі.

  • Суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком, тож окрім тюрми, чоловік має сплатити 34 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, мобілізованого відмовилися брати на службу в кількох військових частинах.

Дата публікації
Кількість переглядів
579
Наступна публікація

