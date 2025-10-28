ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1651
Час на прочитання
2 хв

Мобілізований після бою втік з частини і повернувся до цивільного життя: його знайшли і покарали

Мобілізований вчинив дезертирство після боїв у Запорізькій області.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Мобілізований після бою втік з частини і повернувся до цивільного життя: його знайшли і покарали

Мобілізований втік з військової частини / © скриншот з відео

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який отримав поранення на позиціях та втік після лікування. Він майже на два роки повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовий по мобілізації у серпні 2023 року після поранення на полі бою перебував у лікарні в Запоріжжі. Після цього він не повернувся до військової частини, а втік додому.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що його поранили на позиціях та госпіталізували до лікарні. Там медики йому пояснили, що не можуть допомогти, оскільки потрібно спеціальне обладнання. Тоді чоловік мобілізований вирішив повернутись до цивільного життя.

«У перші декілька днів після повернення він звернувся до лікаря за місцем проживання, яка пояснила, що без направлення від військової частини він не може продовжити лікування як військовослужбовець, натомість безвідносно до статусу військовослужбовця за медичною допомогою не звертався. Він вважає, що за станом здоров’я був непрацездатним. Проте, за спливом трьох місяців він повернувся на місце основного працевлаштування», — йдеться у матеріалах суду.

У січні 2025 року чоловіка затримали правоохоронці.

Чоловіка визнали винним за ч.4 ст. 408 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1651
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie