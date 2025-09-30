Мобілізований після бойового завдання втік з частини: його знайшли і покарали

Військовий втік з частини після виконання бойового завдання

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, старший солдат 22 грудня 2024 року втік з військової служби. За це його звинуватили у дезертирстві.

На суді військовий провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «перебував на бойових позиціях в районі міста Оріхів Запорізької області та тричі виходив на бойові завдання. В грудні 2024 року після третього виходу на бойове завдання, він потрапив під обстріл, отримав контузію та пошкодження ока, був дуже переляканий. Він був евакуйований та оглянутий в лікарні, після чого відправився на квартиру, де мешкав. Там він залишив зброю та військовий одяг, переодягнувся в цивільне і вранці вирушив до м. Запоріжжя. До військової частини він вирішив не повертатись, бо боявся за своє життя. 05.05.2025 він був затриманий».

Підсудний додав, що зараз він готовий повернутися на військову службу.

Суддя Шевченківського райсуду м. Запоріжжя проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

