Мобілізований після трьох днів відпочинку відмовився знову їхати на фронт: його покарали

У Львові військового засудили за непокору

Реклама

У Львові до 1 року іспитового терміну засудили військового, який відмовився виконати наказ командира та повертатись у зону бойових дій після трьох днів відпочинку.

Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду м. Львова.

За даними суду, 17 вересня 2025 року військовий отримав бойове розпорядження вирушати до Покровського району Донецької області. Проте він відмовився це виконати.

Реклама

На суді чоловік розповів, що лише 14 вересня прибув до м. Львова після виконання бойового завдання на Покровському напрямку, був змушений виходити з оточення та надавати допомогу пораненому побратиму. Саме вказана ситуація похитнула його психологічну стійкість.

«Просить врахувати, що з березня 2022 р. перебуває у складі ЗСУ в зв`язку з добровільною мобілізацією, на даний момент у нього на утриманні знаходиться малолітня дитини, дружина перебуває в стані вагітності», — йдеться у матеріалах суду.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.