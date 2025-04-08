Мобілізований провоював 4 місяці, втік з військової частини та відмовився виконати наказ командира: його покарали

В Україні засудили військового / © ТСН.ua

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В Івано-Франківську до 1 року та 6 місяців позбавлення волі засудили військовослужбовця по мобілізації, який відмовився виконати наказ командира та їхати у Донецьку область.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у січні 2025 військовий відмовився виконати наказ командира та «після чого, демонструючи свою зверхність, демонстративно не вибув у встановлений строк (09.01.2025 року до 14 год 00 хв) до нового місця служби у м. Слов`янськ Донецької області».

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що мобілізований у серпні 2023 року та воював на Запорізькому напрямку. Там він отримав поранення і у травні 2024 року пішов у СЗЧ. У листопаді 2024 працівники Служби військового правопорядку знайшли його вдома, затримали, направили у військову частину Нацгвардії.

«Два місяці був у військовій частині, а тоді приїхали військові зі Слов`янська. Був наказ начальника відбути у м. Слов`янськ (загальний для всіх, стосувався і його), мали бути штурмовиками на найгарячішому напрямку, розумів, що більшість загинуть, а тому 09.01.2025 відмовився відкрито перед строєм виконувати наказ начальника, бо був у зоні бойових дій чотири з половиною місяці і більше не витримав психоемоційного навантаження, коли бачив, як гинуть побратими», — йдеться у свідченні мобілізованого.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Його засудили до 1 року та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, мобілізований провоював місяць та не повернувся до військової частини.

Дата публікації 15:54, 16.01.25 Кількість переглядів 134 Новини ТСН 16:00 16 січня. Полтавщина без світла через атаку дрона. Солдати КНДР на Красній площі