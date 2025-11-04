ТСН у соціальних мережах

1613
1 хв

Мобілізований три дні прослужив у частині і пішов у СЗЧ: його суворо покарали

Військовий заявив, що його довідка про ВЛК нібито була “підроблена”, а тому він самовільно покинув військову частину.

Марія Бойко
Мобілізований три дні прослужив у частині і пішов у СЗЧ: його суворо покарали

Військовий пішов у СЗЧ і отримав вирок суду / © скриншот з відео

У Сумах до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого через самовільне залишення військової частини.

Про це йдеться у вироку Зарічного районного суд м. Суми.

Відповідно до наказу від 22.11.2024 солдата призваного по мобілізації зараховано у розпорядження командира військової частини. Проте вже через три дні, 25 листопада 2024 року, військовий втік у СЗЧ.

5 травня 2025 року мобілізований самостійно прибув до ДБР та зізнався у скоєному.

На суді чоловік заявив, що «визнає факт залишення військової частини, однак він це зробив тому, що його військовий квиток та довідка про проходження ВЛК є на його думку підробленими, не хотів проходити службу по підробленим документам та крім того у нього був хворий шлунок».

Суд визнав чоловіка винним за ст. 407 ч. 5 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після третього бойового завдання втік зі служби.

1613
