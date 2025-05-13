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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Мобілізований відмовився виконати наказ командира та їхати на передову: його покарали

Мобілізований відмовився їхати на позиції на Донеччині. Суд його покарав.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізованого засудили через невиконання наказу

Мобілізованого засудили через невиконання наказу

У Кривому Розі до 1 року та 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні ЗСУ засудили військового по мобілізації, який відмовився виконати наказ командира та відбувати на позиції поблизу Часового Яру.

Про це йдеться у вироку Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За даними суду, підозрюваним є старший солдат, військовослужбовець за призовом під час мобілізації, який проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранатометника. Він у травні 2024 року відмовився їхати на позиції поблизу Часового Яру на Донеччині для виконання бойових завдань, «що могло призвести до прориву російсько-окупаційними військами оборони Збройних Сил України на зазначеній ділянці оборони».

1 травня 2025 року військовий уклав угоду із прокурором щодо визнання провини за ч. 4 ст. 402 КК України.

Суд затвердив угоду зі слідством та присудив військовому 1 рік та 6 місяців перебування у дисциплінарному батальйоні для військовослужбовців.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

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