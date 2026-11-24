У Запоріжжі засудили військового / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Заводський районний суд Запоріжжя засудив до п’яти років позбавлення волі мобілізованого старшого стрільця-оператора, який відмовився виконати бойове розпорядження на Запорізькому напрямку. Сам солдат провину заперечив, наполягаючи, що не міг нести спорядження вагою 40 кг через проблеми зі спиною та акубаротравму.

Про це йдеться у вироку суду від 20 листопада 2026 року.

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Мобілізований відмовився йти на позиції

За версією слідства, 31 жовтня 2023 року під час шикування особового складу командир механізованої роти зачитав бойове розпорядження щодо ротації та ведення оборонного бою поблизу села Приютне Пологівського району Запорізької області. Обвинувачений — раніше не судимий мобілізований солдат відмовився виконувати наказ.

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Дії військового кваліфікували за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану). Того ж дня його затримали та відвезли до ДБР; під вартою він пробув три тижні — до 21 листопада 2023 року, після чого вийшов під заставу.

Позиція військового: що він заявив у суді

У залі суду солдат своєї вини не визнав. Він розповів, що до цього за станом здоров’я охороняв бойову техніку, але через великі втрати в підрозділі на позиції почали відправляти всіх — включно з водіями та кухарями.

За словами бійця, він не відмовлявся служити, а заявив, що фізично не може нести 40-кілограмовий вантаж і йти пішки 5–8 кілометрів до позицій через хвору спину (перетискання нервів, про які він неодноразово повідомляв командира). Його та ще двох побратимів одразу відвезли до ДБР.

На підтвердження своїх слів захист надав суду диск з аудіозаписами розмов військового з командиром роти, начмедом та невідомим посадовцем. Однак суд не прийняв ці записи як доказ, оскільки не було проведено експертизи для підтвердження належності голосів.

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Що розповіли в суді командири та побратим підсудного

Показання свідків у суді розділилися:

Начальник штабу та командир роти підтвердили, що троє бійців під час шикування вийшли зі строю та заявили, що не відмовляються від наказу, але не можуть виконати його за станом здоров’я. Водночас офіцери заявили, що зовні солдат виглядав здоровим, а конкретних діагнозів під час шикування не назвав.

Побратим обвинуваченого, який був одним із трьох бійців на тому шикуванні, став на його захист. Він підтвердив, що солдат неодноразово звертався до начмеда через сильні головні болі після контузії (акубаротравми) та болі у спині, але його не направляли на лікування. Більше того, після зачитування наказу медики, за словами свідка, навіть не провели повноцінного огляду — лише записали скарги на папері.

Чому суд не взяв до уваги медичні довідки та висновок ВЛК

Захист долучив до справи медичні документи весни–літа 2023 року про остеохондроз та грижу Шморля, довідку про 3-тю групу інвалідності, отриману до війни, а також довідку ВЛК від 15 листопада 2023 року (через два тижні після інциденту), якою солдата офіційно визнали обмежено придатним до військової служби.

Однак суд став на бік обвинувачення. У вироку зазначено:

безпосередньо в день оголошення наказу, 31 жовтня 2023 року, солдата оглянув начмед — попри скарги на болі в спині, оніміння кінцівок та головний біль, медичного висновку про неможливість виконати бойове завдання зроблено не було;

востаннє амбулаторне лікування боєць проходив майже за пів року до подій, а напередодні шикування офіційних заяв про погіршення здоров’я не подавав;

на думку суду, посилання на стан здоров’я в момент оголошення наказу було лише способом уникнути виконання розпорядження та відповідальності.

Рішення суду

Заводський районний суд Запоріжжя визнав військовослужбовця винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора в умовах воєнного стану).

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Суд ухвалив:

призначити обвинуваченому мінімальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, — 5 років позбавлення волі (без застосування умовного терміну);

залишити запобіжний захід у вигляді застави до набрання вироком законної сили, після чого повернути кошти заставодавцю;

зарахувати у строк відбування покарання час перебування під вартою від 31 жовтня до 21 листопада 2023 року (день за день).

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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