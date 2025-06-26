ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
322k
Час на прочитання
1 хв

Мобілізований відмовився виконати наказ командира та зайняти оборону на передовій: його покарали

В Україні покарали військового, який відмовився виконати наказ командира.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та зайняти оборону на передовій: його покарали

В Україні через непокору засудили військового / © ТСН

У Запоріжжі до 2 років службового обмеження з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення засудили військового по мобілізації, який відмовився виконати наказ командира.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, у квітні 2025 року молодший сержант отримав наказ «щодо зайняття опорного пункту 2 стрілецькій роті із завданням завдати вогневе ураження противнику під час його висування, розгортання та атаки переднього краю і не допустити його прориву в глибину оборони», а саме висунутися на позицію поблизу Роботиного Запорізької області. Проте він відмовився виконати цей наказ.

Під час досудового розслідування військовий по мобілізації свою провину визнав та розкаявся. Він уклав відповідну угоду з прокурором.

«Прокурор в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що обвинувачений виконав умови угоди, винним визнав себе в повному обсязі, всі обставини вчинення кримінального правопорушення визнав, сприяв органам досудового розслідування», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав військового винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Суд призначив йому службове обмеження для військовослужбовців строком на 2 (два) роки з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie