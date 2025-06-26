- Дата публікації
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та зайняти оборону на передовій: його покарали
В Україні покарали військового, який відмовився виконати наказ командира.
У Запоріжжі до 2 років службового обмеження з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення засудили військового по мобілізації, який відмовився виконати наказ командира.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.
За даними суду, у квітні 2025 року молодший сержант отримав наказ «щодо зайняття опорного пункту 2 стрілецькій роті із завданням завдати вогневе ураження противнику під час його висування, розгортання та атаки переднього краю і не допустити його прориву в глибину оборони», а саме висунутися на позицію поблизу Роботиного Запорізької області. Проте він відмовився виконати цей наказ.
Під час досудового розслідування військовий по мобілізації свою провину визнав та розкаявся. Він уклав відповідну угоду з прокурором.
«Прокурор в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що обвинувачений виконав умови угоди, винним визнав себе в повному обсязі, всі обставини вчинення кримінального правопорушення визнав, сприяв органам досудового розслідування», — йдеться у матеріалах суду.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав військового винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Суд призначив йому службове обмеження для військовослужбовців строком на 2 (два) роки з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення.
