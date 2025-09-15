Мобілізований відмовився виконати наказ командира: його суворо покарали

В Україні засудили мобілізованого / © ТСН

У Запоріжжі до 2 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який відмовився виконати наказ командира.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, мобілізований 4 травня 2024 року категорично відмовився виконати наказ командира «щодо продовження ведення оборонних дій та виконання поставлених завдань, хоча об’єктивно міг та зобов’язаний був виконати цей наказ».

Підсудний провину визнав та уклав угоду зі слідством.

«Проаналізувавши в сукупності вище зазначені обставини, суд, враховуючи положення ст. 337 КПК України та згоду учасників провадження щодо кваліфікації дій обвинуваченого, обставин справи, дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена дослідженими доказами, та кваліфікує його дії як відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану, за ст. 402 ч. 4 КК України», — йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 402 ч. 4 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, Кабмін змінив правила бронювання працівників.