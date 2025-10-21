Мобілізований відмовився йти на позиції, а згодом отримав серйозне поранення у бою: його засудили

В Україні судили військового / © ТСН

У Запоріжжі до 1 року іспитового терміну засудили мобілізованого військового, який відмовився виконати наказ командира та йти на позиції. Проте згодом воїн відзначився у боях та отримав тяжке поранення.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовий 1 лютого 2024 року відмовився виконати наказ командира «щодо зайняття визначених позицій та підсилення наявного на них особового складу».

Дії військового кваліфікували за ч. 4 ст. 402 КК України непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд встановив, що військовий на службі «характеризується позитивно, за проявлені під час відсічі збройної агресії РФ проти України мужність та відвагу 03.05.2025, 11.05.2025, 12.05.2025, 15.06.2025, а також утримання з 23.06.2025 по 05.07.2025 бойової позиції з пораненням — з травматичною ампутацією стопи правої ноги, воїна представлено до нагородження орденом „За мужність ІІІ ступеня“.

Мобілізований провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Військового визнали винним за ч. 4 ст. 402 КК України та засудили до 1 року іспитового терміну.

