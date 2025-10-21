ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1177
Час на прочитання
1 хв

Мобілізований відмовився йти на позиції, а згодом отримав серйозне поранення у бою: його засудили

Військового, якого представили до ордену “За мужність”, судили через непокору

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізований відмовився йти на позиції, а згодом отримав серйозне поранення у бою: його засудили

В Україні судили військового / © ТСН

У Запоріжжі до 1 року іспитового терміну засудили мобілізованого військового, який відмовився виконати наказ командира та йти на позиції. Проте згодом воїн відзначився у боях та отримав тяжке поранення.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, військовий 1 лютого 2024 року відмовився виконати наказ командира «щодо зайняття визначених позицій та підсилення наявного на них особового складу».

Дії військового кваліфікували за ч. 4 ст. 402 КК України непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд встановив, що військовий на службі «характеризується позитивно, за проявлені під час відсічі збройної агресії РФ проти України мужність та відвагу 03.05.2025, 11.05.2025, 12.05.2025, 15.06.2025, а також утримання з 23.06.2025 по 05.07.2025 бойової позиції з пораненням — з травматичною ампутацією стопи правої ноги, воїна представлено до нагородження орденом „За мужність ІІІ ступеня“.

Мобілізований провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Військового визнали винним за ч. 4 ст. 402 КК України та засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, солдат втік з поля бою і категорично відмовився від служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie