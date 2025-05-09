Мобілізований втік з частини і майже на півтора роки повернувся до цивільного життя: його покарали

В Україні покарали військового / © ТСН.ua

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У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, старший сержант був військовим по мобілізації. Він у жовтні 2022 року пішов у відпустку. Згодом його госпіталізували до КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради. Там він перебував до 31 листопада 2022 року. Після цього чоловік не повернувся до військової частини. Затримали його у квітні 2024 року.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «дійсно отримав відпустку додому, зловживав алкогольними напоями, потім проходив лікування. Після цього вирішив не повертатися до військової частини. Обумовлює свої дії тим, що побачив, що місто живе звичайним життям, незважаючи на воєнний стан». Підсудний наголосив, що готовий повернутись до військової служби.

На службі чоловіка охарактеризували, як «безвідповідального та недисциплінованого військовослужбовця».

Суд пояснив військовому, як він може повернутись на службу: «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону України „Про військовий обов`язок і військову службу“.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, мобілізований провоював місяць та не повернувся до військової частини.