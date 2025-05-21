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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Мобілізований втік з частини і на пів року повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

В Україні засудили військового, який пішов у СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Мобілізація

В Україні через дезертирство засудили військового / © ТСН.ua

У Запоріжжі до 6 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з військової частини та повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, мобілізований у грудні 2023 року втік з військової служби та не повернувся до лав ЗСУ.

На суді військовий провину визнав частково. Він заявив, що «в січні 2023 року був мобілізований і виконував військові обов’язки. В серпні 2023-го його перевели до ремонтної бригади, де він відмовився виконувати бойові завдання. 15.12.2023 р. він перебував у лікарні м. Запоріжжя, де проходив військово-лікарську комісію. Після проведення обстежень він мав повернутися до місця розташування свого підрозділу. Під час проходження досліджень у лікарні він умисно вжив близько одного літра енергетичних напоїв, сподіваючись, що під час вимірювання артеріального тиску показники будуть підвищеними, натомість після проходження тестування та бігу показники артеріального тиску були в межах норми». Тоді чоловік вирішив втекти з лікарні та повернутися додому.

Затримали військового в червні 2024 року.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 408 ч. 4 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

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